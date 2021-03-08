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    • 08.03.2021 11:19
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    SON DAKİKA: Başkanı 'tan flaş fezleke açıklaması

    Son dakika haberi: Türkiye Büyük Millet i Başkanı , fezlekeleri Meclis'e gönderilen vekiller hakkında açıklamalarda bulundu. Şentop, 'li Gergerlioğlu hakkında da konuştu.

    TBMM Başkanı'ndan flaş açıklama

    Türkiye Büyük Millet i Başkanı dokunulmazlık fezlekeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

    Şentop'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

    Yeni anayasa konusunda bütün partilerin, yeni anayasanın yapılmasına yönelik olarak samimi yaklaşımları olsun diye bekliyorum. Bu konuda adım atmak için buna gerek var.

    Türkiye her zaman anayasa tartışmasının içinde. Parlamenter sisteme dönülmeli diyen partiler var. Parlamenter sisteme dönüş ancak anayasanın değişmesiyle mümkün olabilir.

    Meclis'te kararlılık olursa siyasi partilerimizin yeni anayasayı yapabileceğine inanıyorum.

    GERGERLİOĞLU HAKKINDAKİ KARAR
    Anayasa Mahkemesi hükmün kesinleşmesini engelleyen bir durum değil. Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvurunun doğrudan etkisi kesinlikle yok.

    İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TARTIŞMASI
    Türkiye'deki düzenlemeler büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemin oluşturuyor. Fakat bunların gerek uygulanması konusunda titizlik hem de toplumsal bilinçlenme önemli.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş fezleke açıklaması
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