SON DAKİKA: Koronavirüs risk haritası değişti! 8 ilde kısıtlamalar geliyor: İşte yeni tedbirler





KAFE, RESTORAN VE KIRAATHANELER KAPATILACAK

Sağlık Bakanlığı'nın 15 Mart'a kadar yapacağı değerlendirmelere kadar bu 8 ilde kafe, restoran, çay bahçeleri ve kıraathanelerin yeniden kapanmaması için söz konusu illerin kırmızı (çok yüksek riskli) renkten turuncuya (yüksek riskli) geçiş yapmaları gerekiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, alt kategoriye inilmezse kapanma devam ediyor: Bilindiği gibi düşük, rota ve yüksek risk grubunda restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathaneler açıkken çok yüksek riskli kategorilerde ise bir alt kategoriye inilmediği sürece kapalı kalıyor.



MAVİ İLLERİN SAYISI AZALDI

Düşük risk grubundaki (mavi) illerin sayısı da bir önceki haftaya göre azaldı. Muş, Bitlis, Ağrı ve Iğdır'da haftalık vaka sayıları 100 binde 20 kişinin üzerine çıktı. Türkiye'deki mavi kategorideki il sayısı da 14'ten 10'a düştü.



Türkiye genelinde haftalık vaka sayısının 100 bin kişide en fazla olduğu şehir Samsun (348.36) oldu. Karadeniz'de 10 il çok yüksek risk grubunda yer alırken geçen haftaya kıyasla Ordu, Trabzon ve Rize'de vaka sayılarının azalması dikkat çekti.



İşte kritik 8 il: İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin ve Kilis'te vaka sayılarında patlama yaşandı.