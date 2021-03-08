SON DAKİKA: Koronavirüs risk haritası değişti! 8 ilde kısıtlamalar geliyor: İşte yeni tedbirler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel verilere göre oluşturulan Türkiye'de haftalık vaka sayıları ve renk kodu haritasını açıkladı. Buna göre birçok ilimizde yeni kısıtlamaların gelme ihtimali belirdi. Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimizde yeni yasaklama ve tedbirlerin alınması önümüzdeki 4 gün içinde yaşanacak gelişmelere bağlı.
ÇOK YÜSKEK RİSK GRUBUNA HIZLI GEÇİŞ
8 ilde vaka sayıları haftalık 100 bin kişide 100'ün üzerine çıkarak yüksek riskten çok yüksek risk grubuna geçiş yaptı. Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilde, 15 Mart'a kadar vaka sayılarında düşüş yaşanmazsa çok yüksek risk grubunda olduklarından restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathaneler yeniden kapanacak.
RİSK HARİTASI İÇİN 'TURUNCU' ŞART
27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayıları İstanbul'da 111 bin 57, Kırklareli'de 116 bin 94, Tekirdağ'da 111 bin 19, Kocaeli'de 112 bin 25, Yalova'da 134 bin 76, Çanakkale'de 107 bin 29, Mersin'de 100 bin 82 ve Kilis'te 163 bin 17 oldu.