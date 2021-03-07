Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap (27), adliyeye sevkl edildi. Saldrıgan, polisteki ifadesinde "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, dün kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Zarap, 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye bilinmeyen nedenle tekme- tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.