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    'da balık yemek artık 400-500 TL: Mekanlar zamlı start verdi

    Uzun süre kapalı kalan mekanlar, 3 Mart’ta kademeli olarak açıldı. ’daki balık restoranlarında tek kişi yemek yemenin bedelinin artık 400-500 TL olduğu görüldü. Bazıları mekanların fiyat artırımına hak verdi, bazıları ise tepki gösterdi.

    Açılış tarifesi!

    Pandemi nedeniyle uzun süredir müşteri ağırlayamayan mekanlar, yeni normal kararlarının ardından belirli kurallara uygun olarak hizmete başladı. Özellikle İstanbul'daki mekanlar, 3 Mart tarihinde yüzde 50 kapasitelerini doldurdu.

    TARTIŞMALAR BAŞLADI
    Uzun süredir müşteri ağırlamadıkları için yeni fiyat politikaları merak konusu olan mekanlardan da adisyonlar sosyal medyaya yansıdı.

    'Hes.app' adlı Instagram profilinde Baltalimanı'ndaki bir balık restoranından yansıyan adisyon, tartışma konusu oldu.

        Bahçede oturan iki müşteriden masaya oturur oturmaz 20'şer TL'den 40 TL küver alan mekan, bir süzme yoğurda 30 TL yazdı.

        80 TL KİLOSU, 180 TL PORSİYONU
        Bir dilim beyaz peynirin 20 TL olduğu mekanda, tezgahta kilosu 80 TL'ye satılan sarıkanat balığının sadece porsiyonu ise 180 TL'ydi.

        Mekan domates ve soğandan oluşan salata için de 30 TL aldı. Sosyal medyaya yansıyan bu adisyon üzerine vatandaş da ikiye bölündü. Kimileri açılış tarifesini kazık bulurken kimileri ise mekanların yaptığı zamma hak verdi.

            Hesaplara bakıldığında pandemi sonrasında yüzde 15 ile 20'lik bir artış olduğunu gören vatandaşlar, "Artık Boğaz'daki bir balık restoranda yemek yemenin bedeli en az 400-500 TL olmuş" yorumu yaptı.

            SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YAĞDI:
            KİŞİ başı 400-500 liralar yeni normal artık. Kırk yılda bir keyfimiz vardı; onu da 100 yılda bir yaşatacaklar yazık.


            YENİ normale hızlı bir giriş yapılmış; kapalı zamanların acısını çıkartırcasına. Tabii millet aylardır evde, para harcayacak yer lazım.


                SÜZME yoğurda 30 TL vermek, süzme salaklıktır.
                HOŞGELDİN öpücüğü vermişler…
                YENİ normalde mekana giderken, pandemi öncesinden yüzde en az 20 fazla koyacağız; belli oldu.
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