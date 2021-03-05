Pandemi nedeniyle uzun süredir müşteri ağırlayamayan mekanlar, yeni normal kararlarının ardından belirli kurallara uygun olarak hizmete başladı. Özellikle İstanbul'daki mekanlar, 3 Mart tarihinde yüzde 50 kapasitelerini doldurdu.
TARTIŞMALAR BAŞLADI
Uzun süredir müşteri ağırlamadıkları için yeni fiyat politikaları merak konusu olan mekanlardan da adisyonlar sosyal medyaya yansıdı.
'Hes.app' adlı Instagram profilinde Baltalimanı'ndaki bir balık restoranından yansıyan adisyon, tartışma konusu oldu.