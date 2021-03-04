BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Başkan Erdoğan 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi.

BAKAN AKAR BÖLGEYE GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile askeri helikopterin Tatvan'da kaza kırıma uğramasının ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

ŞEHİT SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, "Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10'a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." paylaşımını yaptı.

NATO'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasından dolayı taziyelerini iletti.

ŞEHİT SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada, "Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.