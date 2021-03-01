Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokak kısıtlaması kalkacak mı? Gözler kabine toplantısında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.
Toplantının ardından, Kafe ve restoranlar açılacak mı?, Sokak kısıtlaması kalkacak mı?, Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Soruları Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla yanıt bulacak.
Saat 15.55'te başlayan kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslenecek.
KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında ele alınacak en önemli konulardan biri uzun süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafe ve restoranların açılışı için izlenecek yol olacak. Restoran, kafe, kıraathane, lokanta gibi sektör işletmelerine uygulanan kısıtlamalarda esnetilmeye gidilmesi bekleniyor. Belli kontenjanlar ile kafe ve restoranların açılması planlanıyor.
Kabine toplantısında restoran ve kafelere müşteri listesi tutma zorunluluğu getirilmesinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.