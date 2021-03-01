Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokak kısıtlaması kalkacak mı? Gözler kabine toplantısında

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kabine de üzerinde en fazla durulacak konulardan biri de okulların yüz yüze eğitime geçiş takvimi olacak. 1 Mart itibarıyla 8 ve 12'nci sınıfların okula dönüşü planlanırken, Kabine toplantısında alınacak kararlar nedeniyle 1 günlük ertelemeye gidildi. Okulların durumuna bu akşam Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerileri çerçevesinde karar verilecek. Yüz yüze eğitim için riskli illerde özel bir formül de getirilebileceği belirtiliyor.