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    • 01.03.2021 17:57
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    Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokak kısıtlaması kalkacak mı? Gözler kabine toplantısında

    Son dakika haberi... si, Başkan liderliğinde toplandı. Toplantının ardından, Kafe ve restoranlar açılacak mı?, Sokak kısıtlaması kalkacak mı?, Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Soruları 'ın açıklamalarıyla yanıt bulacak. İşte detaylar...

    Gözler kritik toplantıda

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

    Toplantının ardından, Kafe ve restoranlar açılacak mı?, Sokak kısıtlaması kalkacak mı?, Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Soruları Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla yanıt bulacak.

    Saat 15.55'te başlayan kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslenecek.

    KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
    Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında ele alınacak en önemli konulardan biri uzun süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafe ve restoranların açılışı için izlenecek yol olacak. Restoran, kafe, kıraathane, lokanta gibi sektör işletmelerine uygulanan kısıtlamalarda esnetilmeye gidilmesi bekleniyor. Belli kontenjanlar ile kafe ve restoranların açılması planlanıyor.

    Kabine toplantısında restoran ve kafelere müşteri listesi tutma zorunluluğu getirilmesinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

        YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
        Kabine de üzerinde en fazla durulacak konulardan biri de okulların yüz yüze eğitime geçiş takvimi olacak. 1 Mart itibarıyla 8 ve 12'nci sınıfların okula dönüşü planlanırken, Kabine toplantısında alınacak kararlar nedeniyle 1 günlük ertelemeye gidildi. Okulların durumuna bu akşam Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerileri çerçevesinde karar verilecek. Yüz yüze eğitim için riskli illerde özel bir formül de getirilebileceği belirtiliyor.

        SOKAK KISITLAMASI KALKACAK MI?
        Sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak karar milyonlarca insanın en merak ettiği konu olarak öne çıkıyor. Kabine toplantısında Bilim Kurulu'nun önerileri, illerdeki vaka tablosu, mutasyonlu virüs yayılımı göz önüne alınarak adım atılacak. Vaka riski az illerde sokak kısıtlamalarının esnetilmesi ve kaldırılması yönünde karar alınabileceği belirtiliyor.

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