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    SON DAKİKA: Kısıtlama sonrası dikkat çeken yoğunluk: 'nde intihar girişimi

    Son dakika haberi! 'nde intihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

    DHA
    Kısıtlama sonrası dikkat çeken yoğunluk!

    'nde intihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinini ardından saat 05.00 sıralarında bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ortasında köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunuyor.



    TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
    Vatandaşı korkuluklarda gören sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kısıtlama bittiği için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'dan 'ya geçişte yoğun trafik oluştu. Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kısıtlama sonrası dikkat çeken yoğunluk: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi