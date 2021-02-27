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    • 27.02.2021 08:22
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    SON DAKİKA: Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılıyor

    Son dakika haberine göre, 'nın Kızılcahamam ilçesini 'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün hizmete girecek.

    AA
    Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılıyor

    Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, yarın hizmete girecek.




    GÜVENLİ TRAFİK AKIŞI
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, projeyle Kızılcahamam ile Çerkeş arasında yüksek rakım ve eğimden kaynaklı kış şartlarının etkisi en aza indirilerek, ulaşım standardı artırılmış ve güvenli trafik akışı sağlanmış oldu.

    6 kilometrelik mevcut güzergahın uzunluğu tünelle 3,6 kilometreye düşürülerek yol 2,4 kilometre kısaltıldı.

        KÜLTÜR VE TURİZME KATKI
        Proje sayesinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların bu güzergahı tercih etmesiyle Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin ekonomi, kültür ve turizm açısından gelişimine de katkı sağlanacak.


        BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK
        Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış törenine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ise yerinden katılması bekleniyor.

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