SON DAKİKA: Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılıyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, yarın hizmete girecek.
GÜVENLİ TRAFİK AKIŞI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, projeyle Kızılcahamam ile Çerkeş arasında yüksek rakım ve eğimden kaynaklı kış şartlarının etkisi en aza indirilerek, ulaşım standardı artırılmış ve güvenli trafik akışı sağlanmış oldu.
6 kilometrelik mevcut güzergahın uzunluğu tünelle 3,6 kilometreye düşürülerek yol 2,4 kilometre kısaltıldı.