SON DAKİKA: CHP tacizciye kalkan oldu! Skandalı deşifre eden ismi ihraç edildi



DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİP İHRAÇ ETTİLER!

Bunun üzerine İl Başkanlığı tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Güler, ihraç edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Güler'in itirazını görüşen, 15 kişilik CHP Yüksek Disiplin Kurulu da "Partiyi kamuoyu önünde tartışmaya açması ve partide aldığı görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum içinde" olduğu gerekçesiyle, başkan Uğur Bayraktutan ve sekreter Sezgin Kaya'nın karşı oyuna rağmen, oy çokluğuyla ihraç etti.