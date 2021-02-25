Bu hafta da vereceği kritik kararlarla gözler bugünkü Bilim Kurulu Toplantısı'nda. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplanacak. Toplantının ardından Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak. Toplantıda, koronavirüs kısıtlamaları ve normalleşmenin başlayacağı illerin ele alınması bekleniyor.
Toplantının ardından Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak. 16 Şubat tarihinde yapılan son toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışmanın söz konusu olduğunu ve artık tedbirlerle ilgili vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçildiğini kaydetmişti.
'YERİNDE KARAR' DÖNEMİ BAŞLIYOR
Koronavirüsle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor. 'Yerinde karar' dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.
Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.
İLLER İÇİN 4 RİSK GRUBU BELİRLENDİ
Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.