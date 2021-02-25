Bu hafta da vereceği kritik kararlarla gözler bugünkü Bilim Kurulu Toplantısı'nda. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplanacak. Toplantının ardından Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak. Toplantıda, koronavirüs kısıtlamaları ve normalleşmenin başlayacağı illerin ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak. 16 Şubat tarihinde yapılan son toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışmanın söz konusu olduğunu ve artık tedbirlerle ilgili vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçildiğini kaydetmişti.

