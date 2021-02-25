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    • 25.02.2021 17:24
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    toplantısı başladı! Sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlıyor?

    1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme öncesi , Sağlık Bakanı başkanlığında saat 17.00'de toplandı. Bakan Koca'nın kritik toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor. Bilim Kurulu Toplantısı, özellikle 1 Mart tarihi itibarıyla kısıtlamaların il bazlı olarak kaldırılacağı açıklanması ile birlikte alınacak kararlar bakımından büyük önem taşıyor.

    Bilim Kurulu Toplantısı başladı!

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

    17.00'de bailayan kritik toplantının ardından Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.




    16 Şubat tarihinde yapılan son toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışmanın söz konusu olduğunu ve artık tedbirlerle ilgili vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçildiğini kaydetmişti.


    'YERİNDE KARAR' DÖNEMİ BAŞLIYOR
    Koronavirüsle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor. 'Yerinde karar' dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.

    Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.


    İLLER İÇİN 4 RİSK GRUBU BELİRLENDİ
    Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.

        İSTANBUL'DA KISITLAMALAR NE ZAMAN KALDIRILACAK?
        Normalleşme takvimi, risk gruplarına göre her il için ayrı ayrı hayata geçirilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.



        YERİNDE KARAR DÖNEMİ
        Eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrencilerin durumu, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek. "Yerinde karar" dönemi kapsamında restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde açıklanacak.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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