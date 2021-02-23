SON DAKİKA: Türkiye 40 günde 27 Avrupa ülkesini solladı: 6.5 milyon kişiyi aşılandı

Türkiye, aşılamanın başladığı 40 günde 6.5 milyon kişiyi aşılayarak 27 Avrupa Birliği ülkesini geçti. Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Çok titiz çalışıyoruz. Yaşlısını sırada bekleten değil, evinde aşılayan bir ülkeyiz" dedi. Türkiye aşılama ve normalleşme gündemiyle öne çıkarken Avrupa'da durum çok farklı. Almanya'da Alman sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sağlık uzmanı ve Federal Milletvekili Prof. Dr. Karl Lauterbach yaptığı açıklamayla AB gündemine oturdu.
40 GÜNDE 27 AB ÜLKESİNİ GEÇTİK
Dünyada aşılama başlayalı 75 gün oldu ama Türkiye 40 günde 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesini geçmeyi başardı. Dünya çapında her 100 kişiden 2.63'ü koronavirüse karşı aşılanırken, Türkiye toplu aşılamaya başladığı 14 Ocak'tan bugüne yaklaşık 6.5 milyon kişiye aşı uygulayarak vatandaşlarının yüzde 7.75'ini aşıladı.
TÜRKİYE KORONAVİRÜS AŞISINDA DÜNYA ORTALAMASINI 3'E KATLADI
İngiltere 8 Aralık'ta ilk aşılamaya başladı. 27 Aralık tarihinde AB ülkeleri Kovid-19 aşılamasına başlarken, Türkiye, koronavirüs ile mücadelesine inaktif aşı CoronaVac ile başladı. İlk aşıyı 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Yapılan planlama ve sevkiyat sürecindeki başarı ile Kovid-19 aşılamalarına hızlı başlayan Türkiye, kısa sürede önemli bir başarı sağladı.
Türkiye'de 40 günde yaklaşık 6.5 milyon kişi aşı oldu. Dünya çapında her 100 kişiden 2.63'ü aşı olurken, Türkiye dünyada en çok aşı uygulayan 7'nci ülke oldu.
BİRKAÇ ÜLKE DIŞINDA BAŞARILI OLAN YOK
27 AB ülkesi aşılamaya Türkiye'den 18 gün önce başlamasına rağmen Türkiye hepsini geride bıraktı. Aşılama sürecinin en başarılı ülkeleri olan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri 100 kişi başına en fazla aşı uygulayan ülkeler oldu. ABD, yaptığı 61.2 milyon aşıyla vatandaşlarının yüzde 18.5'ine aşı uyguladı.