SON DAKİKA: Türkiye 40 günde 27 Avrupa ülkesini solladı: 6.5 milyon kişiyi aşılandı





ALMANYA SINIFTA KALDI

27 AB üyesi ülkeden 500 bin nüfuslu Malta uyguladığı 60 bin aşıyla vatandaşlarının yüzde 12.3'üne aşı uyguladı. 27 AB üyesi ülkeden yüzdesel olarak en başarılı ikincisi 5.9 milyon nüfuslu Danimarka oldu. Danimarka 459 bin kişiye aşı uyguladı. Sabah'ın haberine göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve Türkiye'ye nüfusu en yakın AB ülkesi olan Almanya ise 27 Aralık günü başladığı aşılama sürecinde bugüne kadar 4.7 milyon kişiye aşı uygulayarak vatandaşlarının yüzde 5.7'sini aşıladı.

'SAĞLIK SİSTEMİMİZİN GÜCÜ'

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Farkımız, hızdan çok etkili ve organize bir aşılama programı yürütmemiz. Önce sağlık çalışanlarımızı, ardından yaşlımızı huzurevinde ya da evine giderek aşılamayı sürdürdük.