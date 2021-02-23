İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik 46 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 148 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
130 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü. Yapılan operasyonda 130 kişi gözaltına alındı.
HER RÜTBEDEN ŞÜPHELİ
Hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı çıkartılan şüpheliler arasında 1 albay, 3 binbaşı, 8 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 66 astsubay, 25 uzman çavuş rütbesinde kişi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin 18'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 12'sinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 47'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 38'inin Jandarma Genel Komutanlığı, 19'unun Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu olduğu belirtildi.
103'Ü MUVAZZAF ASKER
Hakkında gözaltı kararı verilen 148 şüpheliden 103'ü muvazzaf 134 asker ile 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın diğer terör örgütlerine karşı olduğu gibi Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdırdığı mensuplarının deşifre edilip gereğinin kararlılıkla yapılacağı vurgulandı.