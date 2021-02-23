ORTAK VERİ PAYLAŞIMI

Ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ terör örgütünün Silahlı Kuvvetler içerisine sızdırdığı mensuplarının deşifre edilmesi amacıyla kuvvet komutanlıklarıyla "ortak veri paylaşımına" dayalı çalışma yapıldığı belirtildi. Kuvvet komutanlıklarında haklarında terör örgütü iltisaklı olduğuna dair veri bulunan askeri personele ilişkin kuvvet komutanlıklarında bulunmayan başta ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere itirafçı ifadesi ve diğer delillerin temin edildiği kaydedildi. Kuvvet Komutanlıklarının konuyla görevli personeliyle düzenlenen toplantılar neticesinde verilerin bir araya getirildiği ve savcılığa bildirilen şahısların durumlarının incelendiği, sonucunda adli soruşturmaya yeterli verisi bulunup terör örgütü mensubiyeti nedeniyle işlem kaydı bulunmayan şüpheliler için eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi suretiyle adli yönden işleme başlandığı ifade edildi.

3 AYDA 652 ASKERE İŞLEM YAPILDI

Adli soruşturmaya yeterli veri bulunmayıp idari yönden değerlendirilmesi gereken verilerin idari işlemlerde kullanılması amacıyla ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderildiği bu şekilde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde kurumlarda bulunan verilerin bir araya getirilerek eksiksiz olarak değerlendirilmesinin sağlandığı kaydedildi. Sabah'ın haberine göre, bu yöntem yoluyla 13 Ekim 2020 ile 19 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi sonucunda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 618'i muvazzaf 652 asker şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.