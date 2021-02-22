



"MARS'A İNİŞ GİBİ BİR HADİSEYİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLEDİK"

Perseverance yedisi iniş sürecini kaydetmek üzere birçok kamerayla donatılmıştı. Bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç olan Perseverance, geçen perşembe günü Jezero Krateri'ne başarılı şekilde iniş gerçekleştirmişti.

3 dakika 25 saniyelik videoda, Perseverance'ın üzerindeki paraşütün açılması ve sonunda da Kızıl Gezegen'e inmesi görülüyor.

NASA Jet İtki Laboratuvarı Direktörü Michael Watkins, "Bunlar gerçekten hayret verici videolar. Mars'a iniş gibi bir hadiseyi ilk kez görüntüledik" ifadesini kullandı.