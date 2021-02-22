CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin köpek heykeli dikti. Eşiyle kol kola gelen Şahin'ın, objektife gururla poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

CHP'li Şahin, yaptığı Atatürk ve köpeği Foks'un heykeli icraatini Bilecik Belediyesi'nin internet sayfasından paylaştı.

"ATATÜRK'ÜN MEŞHUR KÖPEĞİ FOKS'UN HEYKELİNİ KOYDUK PARKIMIZA"

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Berna Pamukcu, CHP ve İYİ Parti teşkilatı üyeleri, il genel ve belediye meclis üyelerinin katıldığı açılış programında konuşan Başkan Şahin, çocuklar ve vatandaşlarımız için hayvan sevgisine dikkat çekmek ve parka renk katmak amacıyla güzel bir çalışma yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu;

"Atatürk Parkımızın ikinci heykelini yaptık. Özellikle pandemi dönemi olmak üzere her zaman sokak hayvanlarımız için elimizden gelen çabayı göstererek onları aç ve susuz bırakmadık. Bu anlamda öncelikle Veteriner İşleri Müdürlüğümüz çalışanlarına teşekkür ediyorum. Salgın döneminde yaklaşık 3 ton mama dağıtık. 60 kedi, 60 da köpek kulübesi yaptırdık. Bunlar barınağımız dışındaki çalışmalarımız. Bununla birlikte Atatürk'ün meşhur köpeği Foks'un heykelini koyduk parkımıza. Hem Atatürk'ün hayvan severliğini göstermek hem de çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren birer hayvan sever olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Bunun yanında bütün parkımızda bölgemizde yaşayan hayvanlardan birer biblo koyduk. Burası hem fotoğraf çektirmek hem de parkımıza renk katması için güzel oldu."

CHP VE İYİ PARTİLİLER KÖPEKLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve şehrin birçok noktasına konulan mama ve suluklara mama koyan Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, açılış sonunda davetlilerle hatıra fotoğrafları çektirdi.