ATM'den emekli maaşını çekti ve servete kondu! 50 TL'si bir anda 50.000 TL oluverdi! Cüzdanlarınızı kontrol edin! Ardahan'da, ATM'den emekli maaşını çeken Mehmet Çimli (63), 50 TL'lerinden birinin diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Banknotun sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen Çimli, 50 TL'sini koleksiyonculara satmak istiyor. Mehmet Çimli, elindeki hatalı basım parayı koleksiyon yapan kişilere satmaya karar verdi. Çimli, "Biraz araştırma yaptım. Bu tür paraların Merkez Bankası tarafından hatalı para sayıldığını öğrendim. Bu tür paralardan sayılı olduğunu öğrendim. Ben de koleksiyoncu olmadığım için koleksiyon yapan birisine değerini verdiği taktirde vereceğim" diye konuştu.
ATM'den emekli maaşını çekti ve servete kondu! 50 TL'si bir anda 50.000 TL oluverdi!
Kentte ATM'den emekli maaşını çeken, 3 çocuk babası Mehmet Çimli, banknotların arasındaki 50 TL'nin diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Paranın ön yüzünün sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazdığını ve sağ kısmında da hologram folyolarda, gümüş renklerin eksik olduğunu fark eden Çimli, internetten araştırma yaptı. Banknotun sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen Çimli, bu tür paraların yüksek değerlere satıldığını öğrendi.
Para kolekisyoneri: 'Hatalı basım' paraların değeri yok
Son zamanlarda medyada sıklıkla yer bulan hatalı basılan paralara yüksek fiyat istenmesine, Gaziantep'te para müzesi sahibi olan koleksiyoner Esat Kaplan itiraz etti. Kaplan, paraların hatalı basılmadığını, zamanla silinme yaşadığını ve bu tür paraların herhangi bir değerinin olmadığını söyledi.
Gaziantep'te Türkiye'nin ilk para müzesini işleten koleksiyoner Esat Kaplan, son günlerde medyada yer alan ve hatalı basım olduğu iddia edilen paraları koleksiyonculara satmaya çalışanlara tepki gösterdi. Yaklaşık 4 tonluk para koleksiyonuna sahip olan Kaplan, 20, 50 ve 100 TL'de eksik olan '0'ın hatalı basımdan kaynaklanmadığını ve zamanla silinme olduğunu söyledi.