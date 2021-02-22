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    • 23.02.2021 02:05
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    Grup Başkanvekili 'e hakaret eden gözaltına alındı!

    Son dakika haberi... Sözde ve Hukukçu , sosyal medya üzerinden Grup Başkanvekili 'e hakaret etti. Hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Yaşar gözaltına alındı.

    Ahlaksız yakalandı!

    Sözde ve Hukukçu , sosyal medya üzerinden Grup Başkanvekili 'e ahlaksız ifadelerle saldırdı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlattı.

    Soruşturma üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Yaşar'ı 'da bulunan evinde olduğunu tespit etti.

    YAKALANDI
    Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı.

    Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Yaşar'ın ahlaksız paylaşımı

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    Haberler Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar gözaltına alındı!