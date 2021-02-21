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    • 21.02.2021 13:31
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    İlahiyatçı son veda! Cenaze törenine da katılacak!

    Son dakika haberleri... Başkanı 'ın babası, 'nin önde gelen hadis alimlerinden , koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. için düzenlenen cenaze törenine da katılacak.

    İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'ne getirildi.

    YÖK BAŞKANI SARAÇ BABASININ CENAZESİ BAŞINDA
    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç'ın babası oluyor.

    YÖK Başkanı Yekta Saraç, cenaze töreni öncesinde babası Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi başına gelerek dua etti.

    CÜZ DAĞITILIP HATİM İNDİRİLDİ
    Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'a son veda için Fatih Camii avlusunda toplanan kalabalığa cüz dağıtıldı. Cenaze töreni öncesinde Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için toplananlar hatim indirdi.

        Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un da katılması bekleniyor.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için bazı gazetelerde yayımlanan taziye mesajında, "İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Başkan Erdoğan, bugün bazı gazetelerde Muhammed Emin Saraç için yayımlanan taziye mesajında şunları kaydetti:

            "Kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç Hoca'mızın vefatından derin bir teessür duydum. İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Muhammed Emin Saraç Hoca'mıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

            BAŞKAN ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILACAK
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için bugün öğle namazının ardından İstanbul'daki Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
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            Haberler Güncel İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç son veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılacak!