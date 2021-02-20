Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat il kadın kolları 6. Olağan Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:

Kadınları görmezden gelen hiçbir hareketin başarı şansı yoktur. Televizyonuyla, filmiyle, dizisiyle, internetiyle ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Kendi partilerindeki, belediyelerindeki, çevrelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor.