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    Başkan kadın kongrelerine seslendi: Mızrak çuvala sığmıyor

    Başkan , partisinin , , , , , ve il kadın kolları 6. Olağan Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalar yaptı.

    Mızrak çuvala sığmıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin , , , , , ve il kadın kolları 6. Olağan Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:

    Kadınları görmezden gelen hiçbir hareketin başarı şansı yoktur. Televizyonuyla, filmiyle, dizisiyle, internetiyle ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Kendi partilerindeki, belediyelerindeki, çevrelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan kadın kongrelerine seslendi: Mızrak çuvala sığmıyor