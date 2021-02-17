Ünlü psikolog ve yazar 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu dün evinde ölü bulundu. Cüceloğlu'nun başının üzerine düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ölüme ilişkin soruşturma başlattı.
Öğrenilen bilgiye göre Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Cüceloğlu evde yalnızdı. Öğlen saat 13.30 sıralarında Yıldız Cüceloğlu markete gitmek üzere evden ayrıldı.
Saat 14.00'da ise Cüceloğlu çiftinin yardımcıları eve geldi. Eve giren yardımcı Doğan Cüceloğlu'nu çalışma odasına yüz üstü şekilde yatar vaziyette buldu. Yardımcının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.