New York Üniversitesi öğretim üyesi, eğitimci, yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin ise, şunları söyledi: "Doğan Cüceloğlu bizim kuşağın kutup yıldızıdır. Türkiye'de psikoloji biliminin sınırlarını tek başına genişletmiş, eğitimden toplumsal sorunlara çok geniş bir alanda hümanist bir bakışın geniş kesimlere ulaşmasına öncü olmuştur.

Türkiye'nin şu kamplaşmış zemininde Doğan hocanın hümanist çağrısına ihtiyacımız var. Çok çok üzgünüm çünkü en son iki hafta önce telefonda konuşup ortak bir proje yapalım diye sözleşmiştik. Nasip olmadı. Bazı şeyleri ertelememek gerekiyor." Cüceloğlu'nun son kitabı "Var mısın?"ı birlikte hazırladığı Kanal D ana haber sunucusu, gazeteci Deniz Bayramoğlu ise, "Türkiye çok büyük bir insanı kaybetti" ifadelerini kullandı.