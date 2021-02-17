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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Başkan Erdoğan: "Türkiye'ye terörden darbeye her yöntemi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir."



Erdoğan: "Temmuz 2015'ten bugüne kadar sınırlarımız içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda verdiğimiz şehit sayısı 401'i asker, 443'ü jandarma, 299'u polis, 116'sı güvenlik korucusu olmak üzere 1259'dur."



Erdoğan: "(Temmuz 2015'ten bugüne kadar) Yurt içinde 6 bin, yurt dışında 6 bin 900 olmak üzere toplam 12 bin 900'ün üzerinde terörist imha edilmiştir"