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    • 17.02.2021 19:33
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    Son dakika: Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! ulusa sesleniyor...

    , 'de Başkan liderliğinde toplandı.Toplantıda salgınına yönelik yeni kararlar alındı. kritik Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklıyor...

    Kabine toplantısı sona erdi

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    Başkan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.


    İşte detaylar....

    : "Türkiye'ye terörden darbeye her yöntemi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir."

    Erdoğan: "Temmuz 2015'ten bugüne kadar sınırlarımız ide ve dışında yürütülen operasyonlarda verdiğimiz şehit sayısı 401'i asker, 443'ü jandarma, 299'u polis, 116'sı güvenlik korucusu olmak üzere 1259'dur."

    Erdoğan: "(Temmuz 2015'ten bugüne kadar) Yurt içinde 6 bin, yurt dışında 6 bin 900 olmak üzere toplam 12 bin 900'ün üzerinde terörist imha edilmiştir"

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