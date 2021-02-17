Regaip Kandili 2021 ne zaman? Regaip Kandili'nin önemi, okunan dualar nedir? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor.Diyanet, 2021 dini günler takvimini yayınladıktan sonra merakla incelenmeye başlandı. Fazileti bol olan Regaip Kandili gecesinde hangi ibadelerin yapılması gerekir? Hangi dualar okunur, İslam dünyasında önemi nedir? İşte tüm bilgiler…
REGAİP KANDİLİ 2021 NE ZAMAN?
Mübarek üç aylar Receb ayı ile başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.
2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar
REGAİB KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?
1. Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2. Peygamber Efendimiz (sas)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.