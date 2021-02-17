İslam alemi için son derece önemli olan üç aylar geçtiğimiz hafta cumartesi günü başladı. Üç aylar içerisinde yer alan Regaib Kandili yarın idrak edilecek. Regaib Kandili'nde oruç tutulur mu sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Kandil günü oruç tutacak olan vatandaşlar Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir, nasıl ve kaç gün tutulur sorusuna yanıt arıyor. İşte oruç tutmanın fazileti...

REGAİB KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklama;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

İşte nafile orucu hakkında bilgiler;