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    • 16.02.2021 17:07
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    Bakanı ile İçişleri Bakanı Meclis'te 'nu anlatıyor

    Bakanı ile İçişleri Bakanı Meclis'te bilgilendirmesi yaptı. Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'de yaptığı açıklamada, "4-5 aydır bu bölgeye odaklandık. Karadan irtibat ve destek olmadığı için diğer operasyonlardan farklıdır. Geniş bir hazırlık süreci yapılmış, harita çalışmaları yapılmış, hedeflere yönelik ayrıntılı icraatlar yapılmıştır. Hedefler özenle seçilmiş, harekatın icrasında sivil halka hassasiyet gösterilmiştir." ifadelerini kullandı. Meclis'te konuşan Bakan Soylu, "Tam beş kere benim bakan yardımcım bir yılda görüştü ailelerle. Aileleri alıp Irak'a Erbil'e götürdüler ne oldu elleri boş döndüler. Terör örgütünün ilk katliamı mı bu hayır. 1984'ten bu yana 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi. Orada Diyarbakır annelerinden 7 tane bunlardan vardı. Devlet burada üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir.  Pervin Buldan dedi ki, "Biraz misafer edip bırakcaklar."  açıklamasında bulundu.

    Bakanlar Meclis'te Gara Operasyonu'nu anlattı

    TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yaptı.

    Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

    Akar ve Soylu, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesi ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin konuştu.

    KILIÇDAROĞLU, TOPLANTININ AÇILIŞININ ARDINDAN SALONDAN AYRILDI
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantıyı takip etmek üzere Genel Kurul salonuna geldi. Genel Kurul salonuna, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının açılışının ardından salondan ayrıldı.



    Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz, bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık, Allah şahittir, evlat olduk. Her üç ayda bir görüştük. Ama kimlerin nasıl görüştüğünü, bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını, nasıl PKK'ya yönelik yeni bir alan açmak için çaba sarf ettiklerini söyleyeceğim." dedi.

    İçişleri Bakanı Soylu şunları söyledi:

    "Terör örgütünden merhamet, vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen, 'Acaba bir şey olur mu?' diye ona yasalanan hain oğlu haindir. Derdimiz ne bizim Gara'da? Niçin Hakurk, niçin Haftanin, niçin buralara giriyoruz? 2019 yılında terör örgütünün yaptığı tacizlerin yüzde 70'i o bölgelerden bize geldi. 1984'ten bu yana terör örgütü, 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi.O İHD denilen canı çıkasıcası dernek, bir tanesi için bir laf söyledi mi? PKK, ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek."

        "AİLELERE TELEFON AÇTILAR"

        "Bu operasyonda, ilk tezvirat şu oldu, bu evlatlarımız ayın 10'unda şehit oldu." diyen İçişleri Bakanı Soylu, "Ailelere telefon açtılar, Belçika numaralı bir telefondan dediler ki; 'Bombalıyorlar çıkın deyin ki, Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın'. Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra, onları katlettikten sonra aileleri nasıl 5 yıl istismar etmişlerse, ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

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        Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin "Irak'ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK'ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir" dedi.

        Milli Savunma Bakanı Akar "Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edildi. Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor" diye konuştu.

        "OPERASYON, KARADAN DESTEK VE İRTİBAT OLMADAN İCRA EDİLDİ"
        Bakan Akar "Operasyon, Karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı" dedi.

            Akar, şöyle devam etti:

            "Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlaması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

            "51 TERÖRİST ÖLÜ, 2 TERÖRİST İSE SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ"
            Bakan Akar, Gara'daki operasyona ilişkin "Özel Kuvvet personeli tarafından iki teröriste tekrar teslim olun çağrıları yaptırıldı, çıkan olmadı. İçeriden ateşle karşılık verildi" şeklinde konuştu.

            Milli Savunma Bakanı Akar "Operasyon, kahraman personelimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınarak çok zor şartlar altında, her ülkenin yapamayacağı şekilde icra edildi." dedi.

            Akar, "Harekat boyunca 4'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir." dedi.

            "TSK GARA'DA 75 KİLOMETREYE 25 KİLOMETRELİK BİR ALANDA PKK'YA AĞIR ZAYİAT VERDİRMİŞTİR"
            Bakan Akar, TSK'nın, terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği Gara'da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, PKK'ya ağır zayiat verdirdiğini bildirdi.

            Hulusi Akar, "Terör örgütü dün olduğu kadar bundan sonra da kendini artık rahat hissedemeyecektir. Hiçbir şehidimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak" diye konuştu.

                GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞME
                Bakanlar Akar ve Soylu, Meclis'te önce AK Parti grubunda Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüştü. Akar ve Soylu, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makam odasında ziyaret etti. Bakanlara, Kılıçdaroğlu'nun odasına kadar AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da eşlik etti. Bakanlar Akar ve Soylu'nun, Gara operasyonu hakkında muhalefet partilerini bilgilendirmesi kapsamında gerçekleşen görüşme saat 12.00'de başladı.

                GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRDÜ
                Bakanlar Akar ve Soylu'nun, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na Gara operasyonu hakkında bilgi verildi. Bakan Akar, çıkışta gazetecilerin ziyarete ilişkin sorusuna "Konu malum" cevabını verdi.


                AKŞENER'LE GÖRÜŞTÜLER
                Bakanlar Akar ve Soylu, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeye sivil plakalı araçla geldi. Akar ve Soylu'yu, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz karşıladı. Bakanlar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in makamına geçti. Akar ve Soylu, basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gara operasyonu hakkında Akşener'e bilgi verdi.

                1 SAAT SÜRDÜ
                Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Akar ve Soylu, İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Bakan Akar, görüşmenin içeriğinin sorulması üzerine, "Malum konular" cevabını verdi.

                    YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ TEKLİF DE GÖRÜŞÜLECEK
                    Genel Kurul'da ayrıca uzman çavuşların özlük haklarıyla ilgili iyileştirme içeren Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili teklif görüşülecek.

                    48 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
                    Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi.

                    PKK'nın alçak saldırısında 13 masum vatandaş şehit oldu.
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