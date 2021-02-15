İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş, dün görev yaptığı belediyelerde yapılan törenlerin ardından son yolculuğa uğurlandı. İstanbullular'ın Kadir Abi dediği Topbaş, kılınan cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi'nde defnedildi.

Cenazeye katılan Başkan Erdoğan, duygularını şöyle dile getirdi:

"Değerli büyüğümüz Kadir Topbaş Bey'le yol arkadaşlığımız hemen şuracıkta İmam Hatip Okulu'nda başladı. Kadir abimiz bizim 4-5 sınıf önümüzdeydi. Ve orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. İstanbul'da Beyoğlu belediye başkanlığı ardından İstanbul Belediye başkanlığı böyle süren yol arkadaşlığımız devam etti. Rabbimden geldik tekrar rabbimize döneceğiz. Bundan kaçış yok." 76 yaşında vefat eden Kadir Topbaş, Corona tedavisi için Kasım 2020'de hastaneye kaldırılmıştı. Virüsü yenen Topbaş, çoklu organ yetmezliğinden önceki gün vefat etmişti.