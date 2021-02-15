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    ’ın Fatih’teki cenazesine devletin zirvesi ile eski ve yeni siyasetçiler katıldı

    Büyükşehir Belediyesi eski başkanı , dün görev yaptığı belediyelerde yapılan törenlerin ardından son yolculuğa uğurlandı. İstanbullular’ın dediği Topbaş, kılınan cenaze namazının ardından Haziresi’nde defnedildi.

    Kadir Abi'ye veda

    Büyükşehir Belediyesi eski başkanı , dün görev yaptığı belediyelerde yapılan törenlerin ardından son yolculuğa uğurlandı. İstanbullular'ın dediği Topbaş, kılınan cenaze namazının ardından Haziresi'nde defnedildi.

    Cenazeye katılan Başkan Erdoğan, duygularını şöyle dile getirdi:

    "Değerli büyüğümüz 'le yol arkadaşlığımız hemen şuracıkta Hatip Okulu'nda başladı. Kadir abimiz bizim 4-5 sınıf önümüzdeydi. Ve orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. İstanbul'da belediye başkanlığı ardından İstanbul Belediye başkanlığı böyle süren yol arkadaşlığımız devam etti. Rabbimden geldik tekrar rabbimize döneceğiz. Bundan kaçış yok." 76 yaşında vefat eden Kadir Topbaş, Corona tedavisi için Kasım 2020'de hastaneye kaldırılmıştı. Virüsü yenen Topbaş, çoklu organ yetmezliğinden önceki gün vefat etmişti.

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    Haberler Güncel Kadir Topbaş’ın Fatih’teki cenazesine devletin zirvesi ile eski ve yeni siyasetçiler katıldı