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    • 10.02.2021 13:31
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    SON DAKİKA: bugün toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı?

    Son dakika haberi! bugün 17.00’de aşı gündemi ile toplanacak. Sağlık Bakanı saat 19:00’da basın açıklaması yapacak.

    Tavsiye kararlar alınacak mı? Bilim Kurulu toplanıyor

    üyeleri, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de bir araya gelecek.

    İKİNCİ DOZ AŞI: 28 GÜNLÜK SÜRE DOLDU
    Sağlık çalışanları ilk doz aşılarını 14 Ocak'ta olmaya başlamıştı. 28 günlük süre doldu. İkinci doz aşılar yarından itibaren yapılmaya başlanacak. 70-75 yaş aralığındakilerin aşılanması da devam ediyor.



    ELE ALINACAK KONULAR

    Bilim Kurulu toplantısında aşılama takvimi ve tedarik sürecinin ayrıntılarıyla ele alınması bekleniyor.

    Vaka sayılarında son durum mutasyonlu virüs riski de masaya yatırılacak konular arasında.

    19.00'DA AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR
    Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Koca'nın 19.00'da kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı?