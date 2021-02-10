Eski telefona rağbet arttı (Güncel haberler)

Unutmaya yüz tutan kamerasız ve tuşlu telefonlar yok satıyor. İkinci el telefon satışı yapan dükkanlarda eski telefon stokları tükenmenin eşiğine geldi. İkinci el telefon satıcısı Korkmaz Sönmez, "Yaşlılar tarafından tercih edilen bu telefonlara, askere gidecek gençlerin de talebi büyük. Daha önceleri 50-100 liraya satılamayan tuşlu telefonlar, şu anda 250-300 lira" dedi.
6. KEZ EN İYİ İŞVEREN SEÇİLDİ
PHILIP Morris/ Sabancı, 'Top Employers Instutite' tarafından her yıl verilen 'En İyi İşveren' (Top Employer) sertifikasına bu yıl da layık görülerek sertifikayı üst üste 6. kez alma başarısı gösterdi. Philip Morris / Sabancı İnsan Kaynakları Direktörü Iryna Vladimirova, "Başarımızı devam ettirmek önceliklerimiz arasında" dedi.
TÜRK ASKERİ ÇEKİLMEYECEK
AK Parti MYK, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapıldı. Toplantı sonrası konuşan Sözcü Ömer Çelik, Yunan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösterdi. "Kıbrıs'ta Türk askeri barış gücüdür. Türk askerinin varlığı kalıcıdır" dedi.