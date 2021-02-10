Eski telefona rağbet arttı (Güncel haberler)

UÇAN SERVET!

Konya'da, Seyit Mehmet Gürler (30), beslediği güvercinlerin, 2 bin ile 100 bin lira arasında alıcı bulduğunu anlattı. Yarışmalarda 27 kupa kazandıran bir güvercini de 100 bin liraya sattığını açıkladı. Bunun bir hobi olduğunu belirten Gürler, kuşların manevi değerinin çok büyük olduğunu söyledi.