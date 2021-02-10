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    Eski telefona rağbet arttı (Güncel haberler)

    Unutmaya yüz tutan kamerasız ve tuşlu telefonlar yok satıyor. İkinci el telefon satışı yapan dükkanlarda eski telefon stokları tükenmenin eşiğine geldi. İkinci el telefon satıcısı , “Yaşlılar tarafından tercih edilen bu telefonlara, askere gidecek gençlerin de talebi büyük. Daha önceleri 50-100 liraya satılamayan tuşlu telefonlar, şu anda 250-300 lira” dedi.

    Eski telefona rağbet arttı

    Unutmaya yüz tutan kamerasız ve tuşlu telefonlar yok satıyor. İkinci el telefon satışı yapan dükkanlarda eski telefon stokları tükenmenin eşiğine geldi. İkinci el telefon satıcısı Korkmaz Sönmez, "Yaşlılar tarafından tercih edilen bu telefonlara, askere gidecek gençlerin de talebi büyük. Daha önceleri 50-100 liraya satılamayan tuşlu telefonlar, şu anda 250-300 lira" dedi.

    6. KEZ EN İYİ İŞVEREN SEÇİLDİ
    PHILIP Morris/ Sabancı, 'Top Employers Instutite' tarafından her yıl verilen 'En İyi İşveren' (Top Employer) sertifikasına bu yıl da layık görülerek sertifikayı üst üste 6. kez alma başarısı gösterdi. Philip Morris / Sabancı İnsan Kaynakları Direktörü Iryna Vladimirova, "Başarımızı devam ettirmek önceliklerimiz arasında" dedi.

    TÜRK ASKERİ ÇEKİLMEYECEK
    AK Parti MYK, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapıldı. Toplantı sonrası konuşan Sözcü Ömer Çelik, Yunan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösterdi. "Kıbrıs'ta Türk askeri barış gücüdür. Türk askerinin varlığı kalıcıdır" dedi.

        KRİTİK GÖRÜŞME
        Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, dün Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Başdanışmanı Bonne ile görüşme gerçekleştirdi. İkili, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya konularını değerlendirdi.

        HEDEF 13 MİLYON KİŞİ
        Türkiye'de,COVİD-19'a karşı aşılamaya başladı. Bu kapsamda mart ayının sonuna kadar en az 13 milyon kişiye ikinci doz aşının yapılması planlandı. Çin aşısının mutant virüslere karşı koruduğu vurgulandı. Mutasyonlu virüsler nedeniyle Mart ayında yeni bir virüs dalgasının ortaya çıkabileceği açıklandı. Zübeyde YALÇIN

        TEK DOZ YETECEK
        ABD'li bilim adamları araştırdı. COVİD-19 atlatanların mRNA aşısında birden fazla doza ihtiyaç duymadıkları ortaya çıktı. Sebebi şöyle açıklandı: Hastalar, virüsü atlattıktan sonra vücutlarında bir miktar antikor oluşuyor. İlk doz aşı ile hastalar istenen antikor miktarına ulaşıyor.

            ABD'DE SUYU HACKLEDİLER
            ABD Florida'da bilgisayar korsanları şebeke suyuna saldırdı. Milyonlarca insanın kullandığı suya 'tehlike oluşturacak seviyede' kimyasal madde pompalamaya çalıştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Saldırganların kimliği henüz bilinmiyor.

            ONLAR DA ÇÖZEMEDİ
            Dünya Sağlık Örgütü'nden 10 kişilik ekip, COVİD-19 salgınını araştırmak için Çin'e gitti. İncelemeleri tamamlayan ekip, dün kameralar karşısına geçti. "Virüsün laboratuvarda üretildiği iddiaları pek olası değil. Hayvan kökeni de tanımlanamadı. Virüsün nasıl yayıldığını gösteren yeterli kanıt yok" dedi.

            UÇAN SERVET!
            Konya'da, Seyit Mehmet Gürler (30), beslediği güvercinlerin, 2 bin ile 100 bin lira arasında alıcı bulduğunu anlattı. Yarışmalarda 27 kupa kazandıran bir güvercini de 100 bin liraya sattığını açıkladı. Bunun bir hobi olduğunu belirten Gürler, kuşların manevi değerinin çok büyük olduğunu söyledi.

                BOLU KABADAYISI
                Bolu                 Belediye Başkanı Tanju Özcan, boz ayının ilin simgesi olduğunu söyledi. Sponsor desteği ile heykelini yaptırıp şehrin bir noktasına yerleştireceklerini belirtti. "Ayıyı niye Kastamonu'ya kaptıralım ki? Ayı bizim ayımız. Hayvanat bahçelerine gittiğinizde ayının memleketi Bolu olarak yazıyor. Ayıya sahip çıkıyoruz" dedi.

                TARİHİ BORDRO
                İsrail'de papirüsten yapılmış 1900 yıl öncesine ait bir askere ödenen maaş bordrosu bulundu. Belgenin, Birinci Yahudi- Roma Savaşı sırasında Masada Kuşatması'na katılan bir askere verildiği belirlendi. Belgede, Messius'ın maaş olarak 50 Denarri aldığı, arpa, yiyecek ve askeri teçhizatın toplam ücretinin neredeyse ödenen maaşa denk geldiğini gösteriyor.

                TAZİYE YOLUNDA FACİA: 6 ÖLÜ
                Antalya'da                 iki otomobil çarpıştı. Harun Can Ateş ile eşi Sevgi Ateş, Şükriye Ateş, Ali Em, Gülsüm Em ve Sevda Em can verdi. Araçlardakilerin birbirleriyle akraba olduğu ve taziyeye gittikleri öğrenildi.

                    KONYA'DA 4.7'LİK KABUS
                    Konya'da dün saat 18.51'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük korkuya neden olan sarsıntında can ve mal kaybı yaşanmadı. İçişleri Bakanı Soylu, "Olumsuz bir durum söz konusu değildir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

                    10.6 MiLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 10 milyon 637 bin lira devretti. 5 bilenler 30 bin 173'er lira, 4 bilenler 547'şer lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

                    70 MİLYON YILLIK BULUŞ
                    Adıyaman'da, bir çiftçi tarafından arazide salyangoz fosili bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, fosilin en az 70 milyon yıllık olduğu belirlendi. Müze Müdürü Mehmet Alkan, uzman ekiplerin incelemesini tamamlamasının ardından salyangoz fosilinin sergileneceğini belirtti.

                        20 SANiYEDE sahteyi anlayacak
                        Tersine beyin göçü ile ABD'den Türkiye'ye dönen Kimyager Dr. Derya Cebeci'nin kızıl ötesi ışıkla 20 saniye içinde sahte ilacı tespit eden sistemi bu yıl kullanıma girecek. Sistem, yılda 400 milyar doları bulan hacmi ile narkotik suçlarla yarışan sahte ilaç pazarına darbe vuracak.

                        35 DAKiKADA KONYA-KARAMAN
                        Konya-Karaman Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı tamamlanan sinyalizasyon tesislerinin ETCS Seviye-1 tren dinamik test çalışmalarına Çumra İstasyonu'ndan başlanırken, test sürüşleri 15 Mart'a kadar devam edecek. Proje tamamlandığında, 2 kent arasında seyahat süresi 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya gerileyecek.

                        DOĞRU TAHMİNE PIRLANTA HEDİYE
                        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezine yerleştirilen 1 tonluk kalp şeklindeki buz kütlesinin erime süresini doğru tahmin eden kişi, içindeki pırlanta yüzüğe sahibi olacak. Tektaş pırlantanın 0.50 karat olduğu belirtildi.
                            Haberler Güncel Eski telefona rağbet arttı (Güncel haberler)