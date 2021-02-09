SON DAKİKA: Amanoslar'da terör ağır darbe! 23 yıllık PKK ihaneti bitti





1993 yılından beri terör örgütünün dağ kadrosundaki Şengül, Şam'da Abdullah Öcalan'dan bizzat aldığı ideolojik eğitimin ardından son 23 yıldan bu yana Hatay kırsalında sorumlu düzeyde terörist eylemleri organize ediyordu. Sabah'ı haberine göre, Hatay kırsalında sayıları bir dönem 220'yi bulan teröristlere Tufan telsiz koduyla öncülük eden İbrahim Şengül, Suriye'den sızdığı 6 teröristle birlikte etkisiz hale getirilmiş oldu.