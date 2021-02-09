SON DAKİKA: Amanoslar'da terör ağır darbe! 23 yıllık PKK ihaneti bitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun DNA testiyle öldürüldüğünü duyurduğu Türk Bedrettin kod adlı İbrahim Şengül'ün 23 yıllık Amanos macerası sona erdi. 10 Milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride aranan terörist Şengül, Gaziantep'te aralarında kadın ve bebeklerin de bulunduğu katliamdan, İskenderun Deniz Komutanlığına saldırılarda asker, polis, sivil 24 kişinin şehit edildiği kanlı saldırıların planlamasını ve talimatını vermekten aranıyordu.
6 TERÖRİST ETKİSİZ
Hatay'ın Amanos Dağlarında 4 ay önce 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bunlardan kimlikleri tespit edilen 4'ü 500 bin liralık Gri, 1'i de 3 Milyonluk Mavi listede aranan teröristler çıktı. Birinin ise kimliği tespit edilemeyince DNA testi için cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
O teröristin ise 1998 yılından beri Hatay'ın Amanos Dağlarında saklanan Karaman nüfusuna kayıtlı Türk Bedrettin kod adlı İbrahim Şengül (46) olduğu ortaya çıktı.
2014 yılında Kandil'e çağrılan, 2017 yılında tekrar Suriye Afrin'den Amanos kırsalına sızan terörist İbrahim Şengül, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Kilis kırsalını içine alan sözde Toros-Güneybatı Eyaleti Amanos saha sorumlusuydu.
1993 yılından beri terör örgütünün dağ kadrosundaki Şengül, Şam'da Abdullah Öcalan'dan bizzat aldığı ideolojik eğitimin ardından son 23 yıldan bu yana Hatay kırsalında sorumlu düzeyde terörist eylemleri organize ediyordu. Sabah'ı haberine göre, Hatay kırsalında sayıları bir dönem 220'yi bulan teröristlere Tufan telsiz koduyla öncülük eden İbrahim Şengül, Suriye'den sızdığı 6 teröristle birlikte etkisiz hale getirilmiş oldu.