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    • 08.02.2021 09:33
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    SON DAKİKA: Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaretler: , ve ...

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı 'nun 9-11 Şubat arasında , ve 'a resmi ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi.

    AA
    Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaretler

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun söz konusu ziyaretleri çerçevesinde bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ve diğer üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı aktarıldı.

    ELE ALINACAK KONULAR
    Açıklamada, ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin farklı boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

    Açıklamada, Çavuşoğlu'nun aynı zamanda Türk iş insanlarıyla da bir araya geleceği ifade edildi.

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