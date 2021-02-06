Avrupa Parlamentosu Türkiye eski Raportörü Kati Piri, dün de Boğaziçi'ndeki protestocu gruba destek vererek, "Türk hükümetinin zulmü artık Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aleyhine dönüyor. Birçoğu, hükümet tarafından atanan rektörü barışçıl bir şekilde protesto ettikleri için tutuklanıyor. (Sıkılmış pazular) Cesur öğrencilere!" sözlerini sarf etti.

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