Başkan Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu Rektör atamasıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin adeta Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'ne çevrildiği ortaya çıktı...
HİBRİT HAREKATI
Tabi çomak sokulunca karşılığı geldi. İşte kirli oyun böyle başladı...
Başkan Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu Rektör atamasıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin adeta Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'ne çevrildiği ortaya çıktı...
HİBRİT HAREKATI
Tabi çomak sokulunca karşılığı geldi. İşte kirli oyun böyle başladı...
Avrupa Parlamentosu Türkiye eski Raportörü Kati Piri, dün de Boğaziçi'ndeki protestocu gruba destek vererek, "Türk hükümetinin zulmü artık Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aleyhine dönüyor. Birçoğu, hükümet tarafından atanan rektörü barışçıl bir şekilde protesto ettikleri için tutuklanıyor. (Sıkılmış pazular) Cesur öğrencilere!" sözlerini sarf etti.