Taciz, tecavüz ve rüşvet skandallarıyla gündeme gelen CHP yine bi usulsüzlükle gündemde.
CHP'li Sarıyer Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 17 Kasım 2020 tarihinde açık ihale usulü ile "Araç Kiralama Hizmet Alımı" ihalesi gerçekleştireceğini duyurdu.
"KENDİ MALI OLACAKTIR" ŞARTI
CHP'li belediye, kiralayacağı 194 araçtan 64'üne "Kendi malı olacaktır" şartını koydu.
Sabah'ın haberine göre şartnamedeki "Kendi malı olacaktır" şartının KİK yasalarına uygun olmadığını ileri süren Meltem Turizm, belediyeye 28 Ekim'de 2020 tarihinde şikayet başvurusu yaptı.
CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç
Firma, belediyeden olumsuz yanıt alınca da soluğu KİK'te aldı. 10 Kasım 2020 tarihinde Kamu ihale Kurumu'na şikayet başvurusu yaptı. Çok sayıda firma şartnamedeki bu maddeden dolayı ihaleye katılamadı. Sonuç olarak ihale belediyenin istediği firmaya kalmış oldu. KİK ise şikayet dilekçesini inceleyerek 2 Aralık tarihinde söz konusu ihalenin oy birliğiyle iptal edilmesine karar verdi.