İHALEYE KATILIMI ENGELLEDİ

KİK kararını sonucunda şu ifadelere yer verildi: "194 adet araçtan 64'ünün isteklilerin kendi malı olmasının istenildiği, diğer bir ifadeyle söz konusu şartın isteklilerin henüz ihale kendi üzerinde kalmadan en az 64 adet araç satın almasını zorunlu hale getirdiği, ayrıca bu araçlardan aylık kiralama maliyetleri yüksek olarak tespit edilen (Örn: Sepetli Platform 27 mt (Bom), Kanal Açma ve Temizleme Aracı (Vidanjör), Mobil Büfenin tamamı, 2 adet Otobüsten (50+1+1) 1 tanesinin) kendi malı olarak belirlendiği, netice itibariyle söz konusu düzenlemelerin isteklilerin ihaleye katılımını engelleyici ve rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu ve idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilir nitelikte olmadığı değerlendirildiğinden ihalenin iptal edilmesine gerektiği sonucuna varılmıştır.