VİDEONUN SIR PERDESİ ARALANDI

Videonun gönderildiği Mert Dalgın, "Videoyu izleyince alkollü oldukları için dalga geçiyorlar sandım. Eğlence olsun diye çektiklerini ve şaka yaptıklarını düşündüm. Bu yüzden videoyu o anda silmiştim. Ancak vefat haberleri gelince gerçek olduğunu anladım" dedi.



SÖZ VERMİŞLERDİ, 'YARI YOLDA BIRAKMAK YOK'

Onlar henüz hayatının baharındaydı. Ümit, Serkan, Muharrem, Neşet ve Mert... Her biri gencecik delikanlıydılar... Aynı mahallede büyüdüler, birlikte okula gittiler, birlikte gülüp, birlikte ağladılar... Can ciğer arkadaşlardı, yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Hayalleri vardı; evlenip yuva kuracaklardı, çocukları olacaktı, her birinin bir ailesi olacaktı. Kendi kendilerine söz vermişlerdi, "Yarı yolda bırakmak yok" diye...