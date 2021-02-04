Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan işbirliği mesajı | Yurttan ve dünyadan haberler

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı Annegret Kramp Karrenbauer ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.İşte haberin detayları ve 4 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    İşbirliği mesajı
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı Annegret Kramp Karrenbauer ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. "Almanya ile silah sistemleri konusunda sıkı iş birliğimiz var. Önümüzdeki dönemde olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

    DEAŞ'A BÜYÜK DARBE
    Sakarya     polisi, dün akşam düğmeye bastı. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. yakalandı. Esirlere işkence yaptığı belirlenen terörist tutuklandı.

    KIRMIZI LİSTEDE TEMİZLİK
    Terör örgütü PKK, köşeye sıkıştı. Dün, örgütün sözde Amanos saha sorumlusu 'Bedrettin- Bedirhan' kod adlı İbrahim Şengül isimli terörist yakalandı. Kırmızı kategorideki terörist 10 milyon TL ödülle aranıyordu.

    NAVALNIY UYARISI
    Rusya'da     muhalif Navalnıy 3.5 yıl hapis cezası aldı. Taraftarları sokağa çıktı. Protestolarda binden fazla kişi gözaltına alındı. BM ise 'yı uyardı: Derhal serbest bırakın.

    UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
    Dünyada mutasyon alarmı başladı. Ülkeler, tedbirleri artırdı. , , , , ve Türkiye başta olmak üzere 20 ülkeden gelişleri askıya aldı.

    CORONA OLMAK YASAK
    İtalya'nın Nuoro şehrindeki Oniferi kasabasında, sağlık çalışanı kalmadı. Belediye Başkanı Stefania Piras, Corona'ya yakalanmayı yasakladı. 902 kişinin yaşadığı kasabada, kimse evlerinden çıkamadı!


    İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
    Dünya Sağlık Örgütü'nden 10 kişilik ekip dün virüsün üretildiği iddia edilen Çin'deki Viroloji Enstitüsü laboratuvarına girdi. Heyetin İngiliz üyesi Dr. Peter Daszak'ın sözleri şoke itti: Virüs buradan yayılmış olabilir.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan işbirliği mesajı | Yurttan ve dünyadan haberler