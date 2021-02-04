Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan işbirliği mesajı | Yurttan ve dünyadan haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı Annegret Kramp Karrenbauer ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. "Almanya ile silah sistemleri konusunda sıkı iş birliğimiz var. Önümüzdeki dönemde olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.
DEAŞ'A BÜYÜK DARBE
Sakarya polisi, dün akşam düğmeye bastı. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. yakalandı. Esirlere işkence yaptığı belirlenen terörist tutuklandı.
KIRMIZI LİSTEDE TEMİZLİK
Terör örgütü PKK, köşeye sıkıştı. Dün, örgütün sözde Amanos saha sorumlusu 'Bedrettin- Bedirhan' kod adlı İbrahim Şengül isimli terörist yakalandı. Kırmızı kategorideki terörist 10 milyon TL ödülle aranıyordu.
NAVALNIY UYARISI
Rusya'da muhalif Navalnıy 3.5 yıl hapis cezası aldı. Taraftarları sokağa çıktı. Protestolarda binden fazla kişi gözaltına alındı. BM ise Rusya'yı uyardı: Derhal serbest bırakın.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Dünyada mutasyon alarmı başladı. Ülkeler, tedbirleri artırdı. Suudi Arabistan, ABD, İngiltere, Güney Afrika, Fransa ve Türkiye başta olmak üzere 20 ülkeden gelişleri askıya aldı.
CORONA OLMAK YASAK
İtalya'nın Nuoro şehrindeki Oniferi kasabasında, sağlık çalışanı kalmadı. Belediye Başkanı Stefania Piras, Corona'ya yakalanmayı yasakladı. 902 kişinin yaşadığı kasabada, kimse evlerinden çıkamadı!
İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
Dünya Sağlık Örgütü'nden 10 kişilik ekip dün virüsün üretildiği iddia edilen Çin'deki Viroloji Enstitüsü laboratuvarına girdi. Heyetin İngiliz üyesi Dr. Peter Daszak'ın sözleri şoke itti: Virüs buradan yayılmış olabilir.
DEAŞ'A BÜYÜK DARBE
Sakarya polisi, dün akşam düğmeye bastı. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. yakalandı. Esirlere işkence yaptığı belirlenen terörist tutuklandı.
KIRMIZI LİSTEDE TEMİZLİK
Terör örgütü PKK, köşeye sıkıştı. Dün, örgütün sözde Amanos saha sorumlusu 'Bedrettin- Bedirhan' kod adlı İbrahim Şengül isimli terörist yakalandı. Kırmızı kategorideki terörist 10 milyon TL ödülle aranıyordu.
NAVALNIY UYARISI
Rusya'da muhalif Navalnıy 3.5 yıl hapis cezası aldı. Taraftarları sokağa çıktı. Protestolarda binden fazla kişi gözaltına alındı. BM ise Rusya'yı uyardı: Derhal serbest bırakın.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Dünyada mutasyon alarmı başladı. Ülkeler, tedbirleri artırdı. Suudi Arabistan, ABD, İngiltere, Güney Afrika, Fransa ve Türkiye başta olmak üzere 20 ülkeden gelişleri askıya aldı.
CORONA OLMAK YASAK
İtalya'nın Nuoro şehrindeki Oniferi kasabasında, sağlık çalışanı kalmadı. Belediye Başkanı Stefania Piras, Corona'ya yakalanmayı yasakladı. 902 kişinin yaşadığı kasabada, kimse evlerinden çıkamadı!
İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
Dünya Sağlık Örgütü'nden 10 kişilik ekip dün virüsün üretildiği iddia edilen Çin'deki Viroloji Enstitüsü laboratuvarına girdi. Heyetin İngiliz üyesi Dr. Peter Daszak'ın sözleri şoke itti: Virüs buradan yayılmış olabilir.