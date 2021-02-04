Kapımızdaki yeni tehlike! Koronavirüsün genetik yapısı bozuldu | Yurttan ve dünyadan Kovid-19 haberleri





İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk, virüsün genetik yapısının değiştiğini açıkladı. Son günlerde ülkemizde artan vaka sayısına vurgu yaptı. Herkesi uyardı:



Coronavirüs hayatımıza aralık 2019'da girdi. Mutasyona uğradığı için daha bulaşıcı ve saldırgan hale geldi. Dünyaya yayıldı. İşte dünyayı saran o COVİD-19, geçen ay İngiltere'de yeniden genetik değişime uğradı. Virüsün RNA'sında 28 farklı değişim yaşandı. Ayrıca virüsün hücrelere tutunduğu tepeciklerde 8 farklı değişim ortaya çıktı.



Virüsün mutasyona uğramasının nedeni, bulaşın artması. Yani virüs ne kadar çok bedene girerse, o kadar mutant riski taşıyor. Dünyada toplam vaka sayısı 104 milyonu aştı. Bu rakam arttıkça karşımıza yeni mutantlar ortaya çıkacak. Dolayısıyla bulaş zincirini kırmamız gerekiyor. Bunun için çift maske takmak gerekiyor çünkü virüs her zamankinden daha bulaşıcı...