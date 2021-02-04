Kapımızdaki yeni tehlike! Koronavirüsün genetik yapısı bozuldu | Yurttan ve dünyadan Kovid-19 haberleri

COVİD-19 mutasyona uğradı. Aşı ve maske yetersiz kaldı! İlaç şirketleri üretimi azalttı. CEO'larının uykusu kaçtı.
Dünya, Coronavirüs ile sarsıldı. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da mutasyona uğrayan COVİD-19'un yeni varyantları şimdiye kadar 70'den fazla ülkeye yayıldı. Yüzde 70 daha hızlı bulaşan virüse karşı aşılar da çaresiz kaldı.
İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk, virüsün genetik yapısının değiştiğini açıkladı. Son günlerde ülkemizde artan vaka sayısına vurgu yaptı. Herkesi uyardı:
Coronavirüs hayatımıza aralık 2019'da girdi. Mutasyona uğradığı için daha bulaşıcı ve saldırgan hale geldi. Dünyaya yayıldı. İşte dünyayı saran o COVİD-19, geçen ay İngiltere'de yeniden genetik değişime uğradı. Virüsün RNA'sında 28 farklı değişim yaşandı. Ayrıca virüsün hücrelere tutunduğu tepeciklerde 8 farklı değişim ortaya çıktı.
Virüsün mutasyona uğramasının nedeni, bulaşın artması. Yani virüs ne kadar çok bedene girerse, o kadar mutant riski taşıyor. Dünyada toplam vaka sayısı 104 milyonu aştı. Bu rakam arttıkça karşımıza yeni mutantlar ortaya çıkacak. Dolayısıyla bulaş zincirini kırmamız gerekiyor. Bunun için çift maske takmak gerekiyor çünkü virüs her zamankinden daha bulaşıcı...
İngiltere'deki araştırmaya göre her 100 vakadan 10'u mutant virüsten kaynaklanıyor. Şu anki mutant virüs, tüm tedavi seçeneklerini ve aşıları işe yaramaz hale getirebilir.
5 YENİ TEHLİKE
Daha hızlı bulaşıyor
Belirtileri arasında tat kaybı yok
Maske bile işe korumuyor
Aşılar yetersiz kalıyor
Gençleri daha çok etkiliyor