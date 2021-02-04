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    Kapımızdaki yeni tehlike! Koronavirüsün genetik yapısı bozuldu | Yurttan ve dünyadan Kovid-19 haberleri

    Katil virüs corona, ’de doğdu. Dünya genelinde milyonlarca insanın sonu oldu! Şimdi de genetik yapısı bozuldu. uzmanlarla konuştu. Kapımızdaki yeni tehlikeyi ortaya koydu. İşte haberin detayları 4 Şubat tarihli 'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri...

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    Beş belası

    COVİD-19 mutasyona uğradı. Aşı ve maske yetersiz kaldı! İlaç şirketleri üretimi azalttı. CEO'larının uykusu kaçtı.

    Dünya, Coronavirüs ile sarsıldı. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da mutasyona uğrayan COVİD-19'un yeni varyantları şimdiye kadar 70'den fazla ülkeye yayıldı. Yüzde 70 daha hızlı bulaşan virüse karşı aşılar da çaresiz kaldı.



    İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk, virüsün genetik yapısının değiştiğini açıkladı. Son günlerde ülkemizde artan vaka sayısına vurgu yaptı. Herkesi uyardı:

    Coronavirüs hayatımıza aralık 2019'da girdi. Mutasyona uğradığı için daha bulaşıcı ve saldırgan hale geldi. Dünyaya yayıldı. İşte dünyayı saran o COVİD-19, geçen ay İngiltere'de yeniden genetik değişime uğradı. Virüsün RNA'sında 28 farklı değişim yaşandı. Ayrıca virüsün hücrelere tutunduğu tepeciklerde 8 farklı değişim ortaya çıktı.

    Virüsün mutasyona uğramasının nedeni, bulaşın artması. Yani virüs ne kadar çok bedene girerse, o kadar mutant riski taşıyor. Dünyada toplam vaka sayısı 104 milyonu aştı. Bu rakam arttıkça karşımıza yeni mutantlar ortaya çıkacak. Dolayısıyla bulaş zincirini kırmamız gerekiyor. Bunun için çift maske takmak gerekiyor çünkü virüs her zamankinden daha bulaşıcı...



    İngiltere'deki araştırmaya göre her 100 vakadan 10'u mutant virüsten kaynaklanıyor. Şu anki mutant virüs, tüm tedavi seçeneklerini ve aşıları işe yaramaz hale getirebilir.

    5 YENİ TEHLİKE

    Daha hızlı bulaşıyor

    Belirtileri arasında tat kaybı yok

    Maske bile işe korumuyor

    Aşılar yetersiz kalıyor

    Gençleri daha çok etkiliyor




        ÜRETİM DURDU
        Mutasyonun ardından gözler aşı çalışmalarına kilitlendi. Prof. Dr. Osman Erk, şirketlerin aşı üretiminde frene bastığını söyledi. "Şirketler aşıların başarısız olmasından endişeli. İtibar kaybetmek istemiyor. Aşının etkisiz olması halinde kendilerine milyon dolarlık davalar açılabilir" dedi.




        VİRÜS ONLARA YARADI!
        Katil virüs, 2 milyondan fazla insanın hayatını çaldı. Aşıyı bulan şirketlerin değeri, bir anda fırladı! Servetlerini katlayan bilim adamları 'Aşımız salgını bitirecek' açıklaması yaptı. Ancak mutasyon, bilim dünyasını şaşırttı! Aşılar etkisiz olunca uykuları kaçtı!

        UĞUR ŞAHİN

        Net Serveti: 4.2 milyar dolar

        BioNTEch'in hisseleri, aşı bulunduğu tarihten bu yana yüzde 160 yükseldi.


        STEPHANE BANCEL

        Net serveti: 4.1 milyar dolar

        Moderna'nın hisseleri yılın başından bu yana yüzde 550'den fazla arttı.

        ALEX GORSKY

        Serveti: 228 milyar dolar

        Johnson&Johnson virüse karşı tek doz aşı geliştirdi. Milyonlarca doz için anlaşma yaptı.

        PASCAL SORİOT

        Net serveti: 140 milyar dolar

        OXFORD Üniversitesi'yle aşıyı geliştirdi. Talebe yetişemedi. Mutasyonla birlikte üretimi kıstı.




        MUTAS'YOL'
        7 bin 717 kilometre yol gitti. Mutant virüsü Afrika'dan köyüne getirdi.

        Afrika'da çalışan bir vatandaş, memleketi Elazığ'ın Avcılı köyüne gitti. Kısa süre sonra COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. Temasta bulunduğu 10 kişi, 'mutant' virüs şüphesiyle izole edildi. Ekipler, giriş çıkışa kapatılan köyün kapısında bekledi.



            SAHİLDEN PES
            İstanbullu, ne salgına ne de mutant virüse aldırdı! Dün, Kadıköy'deki Fener-bahçe Sahili'nde adım atacak yer kalmadı. Salgının unutulduğu o görüntülere tepki yağdı: Yasaklar, bu yüzden kalkmıyor.



            CORONA APT.
            Ankara Keçiören'de 20 daireli apartmanda mutant virüs paniği aşandı. 11 kişide Coronavirüs'e rastlandı. Bina karantinaya alındı.

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            Haberler Güncel Kapımızdaki yeni tehlike! Koronavirüsün genetik yapısı bozuldu | Yurttan ve dünyadan Kovid-19 haberleri