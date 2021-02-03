Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.02.2021 22:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2021 22:46
    ABONE OL

    ? !

    ? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merakla beklenen 2021 YKS sınavı için başvuruların yarın başlayacağını duyurdu. Sınava girecek olan adaylar araştırmalarına başladı. Bir yandan da nin ne kadar olduğu, nerelere ve nasıl yatırılacağı da sorgulananlar arasında yer aldı. İşte milyonlarca adayın heyecanla beklediği haberin ayrıntıları…

    takvim.com.tr
    YKS 2021 başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

    YKS 2021 başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Üniversite sınavı ücretleri merak edilen bilgilerden biri oldu, bu ücretin nerelere yatırılacağı de merak konusu. ÖSYM YKS 2021 başvuru ekranı adayların erişimine açıldı mı? 2021 YKS sınav tarihleri belli oldu mu? İşte milyonlarca vatandaşın merak edilen tüm bilgiler…

    2021 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    2020 yılında her bir oturum için YKS ücreti 70 TL olarak belirlenmişti. Fakat 2021'in başvuru ücretleri henüz belli olmadı. Fakat enflasyon oranı göz önünde bulundurulduğu taktirde her oturum için sınav ücretlerinin 80 TL olması bekleniyor. Ayrıca geçen yıl geç başvuru ücreti 105 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılında ise bu rakamın 120 TL olması bekleniyor. Fakat henüz konuyla alakalı resmi rakamlar açıklanmamıştır.

    YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

    Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS'ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.

    Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
    ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
    Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

        2021 YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak.

        YKS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

        YKS'ye başvuran adaylar her yıl seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırıyorlar.

        Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel YKS 2021 başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? ÖSYM YKS 2021 başvuru ekranı!