YKS 2021 başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Üniversite sınavı ücretleri merak edilen bilgilerden biri oldu, bu ücretin nerelere yatırılacağı de merak konusu. ÖSYM YKS 2021 başvuru ekranı adayların erişimine açıldı mı? 2021 YKS sınav tarihleri belli oldu mu? İşte milyonlarca vatandaşın merak edilen tüm bilgiler…
2021 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2020 yılında her bir oturum için YKS ücreti 70 TL olarak belirlenmişti. Fakat 2021'in başvuru ücretleri henüz belli olmadı. Fakat enflasyon oranı göz önünde bulundurulduğu taktirde her oturum için sınav ücretlerinin 80 TL olması bekleniyor. Ayrıca geçen yıl geç başvuru ücreti 105 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılında ise bu rakamın 120 TL olması bekleniyor. Fakat henüz konuyla alakalı resmi rakamlar açıklanmamıştır.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS'ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.