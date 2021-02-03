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    • 03.02.2021 22:49
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    Son dakika: 'ndeki olaylara ilişkin 30 provokatör hakkında tutuklama talebi!

    Son dakika haberi... ndeki gösterilerde gözaltına alınan 51 kişiden 30'u tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    30 provokatör için tutuklama talebi!

    ndeki gösterilerde gözaltına alınan 51 kişiden 30'u tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

    Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri sona erdi.

    Savcılık şüphelilerden 30'unu tutuklama, 12'sini konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol, 9'unu yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

    BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü ve çevresinde 1 Şubat'ta gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için 51 kişinin "kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

    Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin 30 provokatör hakkında tutuklama talebi!