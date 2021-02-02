"OLAN BİR ŞEY BÖLÜNÜR"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, oyları bölmek için yola çıkmadıklarını belirtti "Olan bir şey bölünür. Olmayan bir şeyin neyini böleceksiniz ki? Türkiye'de beş kişiden bir tanesi CHP'ye oy veriyor. Biz beşin beşine talibiz, beşin birine değil. Biz Ankara'ya kimsenin sofrasına oturmaya değil, büyük bir demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz. Oyları bölmeye değil, aksine bütünleştirmeye ve ev sahibi olmaya gidiyoruz. Biz Ankara'ya iktidarın mührünü almaya gidiyoruz. Biz milyonlara hitap ediyoruz. Ne kıyı ne de bölge partisi olacağız, bütün milletimizi bir sevgi etrafında buluşturacağız." dedi.