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    • 02.02.2021 09:10
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    SON DAKİKA: ’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Rögarlar taştı caddeler sular altında kaldı

    Son dakika haberi! ’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde dere taşmasının yanı sıra dolu yağışı da meydana geldi. İzmir'de caddeler göle dönerken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın" dedi.

    İHA

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için yapmış olduğu sağanak yağış ve fırtına ikazının ardından gece saatlerinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

    Sağanak, kent merkezinde zaman zaman etkisini artırırken, Dikili ilçesinde bulunan Sülüklü Deresi sağanak nedeniyle taştı.

    İlçe merkezinde bulunan birçok ana cadde ise sular altında kalırken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

        Aliağa'da da etkili olan sağanak nedeniyle ilçede yollarda su birikintileri meydana gelirken, dolu yağışı da etkili oldu.

        Ayrıca Foça ilçesinde de sağanak yağışın yanı sıra dolu yağışı görüldü.



        Öte yandan, sağanak yağış ile birlikte meydana gelen şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.



        EVDEN DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI
        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın" dedi.


        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Kütahya ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.


            KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

            ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
            MARMARA
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            EDİRNE °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

            İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

            KIRKLARELİ °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

            KOCAELİ °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

            EGE
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 15°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu

            DENİZLİ °C, 21°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu

            İZMİR °C, 17°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

            MANİSA °C, 17°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                AKDENİZ
                Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Antalya çevrelerinin hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında doğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

                ADANA °C, 20°C
                Parçalı bulutlu

                ANTALYA °C, 19°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                HATAY °C, 17°C
                Parçalı bulutlu

                ISPARTA °C, 13°C
                Parçalı bulutlu

                İÇ ANADOLU
                Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

                ANKARA °C, 14°C
                Parçalı bulutlu

                ESKİŞEHİR °C, 14°C
                Parçalı bulutlu

                KONYA °C, 15°C
                Parçalı bulutlu

                SİVAS °C, 10°C
                Parçalı bulutlu

                BATI KARADENİZ
                Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

                BOLU °C, 16°C
                Parçalı bulutlu

                DÜZCE °C, 24°C
                Parçalı bulutlu

                KASTAMONU °C, 15°C
                Parçalı bulutlu

                ZONGULDAK °C, 18°C
                Parçalı bulutlu

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

                AMASYA °C, 17°C
                Parçalı bulutlu

                RİZE °C, 17°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SAMSUN °C, 20°C
                Parçalı bulutlu

                TRABZON °C, 17°C
                Parçalı ve az bulutlu

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                ERZURUM °C, 6°C
                Parçalı ve az bulutlu

                HAKKÂRİ °C, 11°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KARS °C, 2°C
                Parçalı ve az bulutlu

                VAN °C, 6°C
                Parçalı ve az bulutlu

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

                    DİYARBAKIR °C, 13°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    GAZİANTEP °C, 11°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    SİİRT °C, 13°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    ŞANLIURFA °C, 14°C
                    Parçalı ve az bulutlu

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                    Haberler Güncel SON DAKİKA: İzmir’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Rögarlar taştı caddeler sular altında kaldı