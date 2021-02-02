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    • 03.02.2021 06:19
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    SON DAKİKA: 'de sel sonrası Yeniköy Sulama Göleti’nin tehdit ettiği iki mahalle boşaltılacak

    Son dakika haberi! ’de aşırı yağışların ardından  ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti’nde doluluk nedeniyle su bırakılması kararı alındı. Kaymakamlığından yapılan açıklamada gölete yakın iki mahallenin boşaltılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

    DHA
    İzmir'de sel sonrası önemli karar! İki mahalle boşaltılacak

    genelinde iki gündür devam eden sağanak yağış barajlarda su seviyesine olumlu etki yaparken, ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti'nde ise doluluk oranı yüzde 100 e dayandı. Yapılan inceleme sonucunda göletten kontrollü olarak su tahliye edilmesi uygun bulundu. Bu neden boşaltıların suların tehdit edeceği 2 mahallenin boşaltılması kararı alındı. Konu ile ilgili Kaymakamlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:



    "Yoğun yağışlardan dolayı ilçemiz Yeniköy Balaban Göletinin dolması nedeniyle göletten su bırakılmaya başlanacaktır. Yeniköy ve Küner Mahallerinden geçen Balaban Deresinin sağ ve sol bandındaki 500 metre içerisinde evleri bulunan vatandaşların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerekmektedir."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İzmir Menemen'de sel sonrası Yeniköy Sulama Göleti’nin tehdit ettiği iki mahalle boşaltılacak