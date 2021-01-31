Milliyet'in haberine göre Cooper, dişlerini düzelttirmek için başka doktorlara başvurdu ancak o doktorlar da dişlerin düzelebilmesi için en az bir yıl gerektiğini söylediler. Yemek yiyemeyen ve konuşmakta zorluk çeken Cooper, doktor hakkında "bilinçli taksirle yaralama" suçundan suç duyurusunda bulundu.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Şikâyetçi Şule Cooper, avukatı Yunus Tekeş aracılığıyla savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, 26 Kasım 2020 tarihinde 45 yaşındaki modacı Şule Cooper'ın sosyal medya ve TV'de bilinirliliği olan diş doktoru Ç.K. ile anlaştığı belirtildi. Dilekçede, "Müvekkil Şule Cooper yaklaşık 20 senedir İngiltere'de yaşamakta olup fenomen bir moda ikonudur. Birden çok takipçisi bulunan müvekkilin dış görünüşü kendisi ve takipçileri açısından çok önemlidir. Müvekkil Türkiye'deki hekimlere daha çok güvenmesi sebebiyle dişlerini Türkiye'de yaptırma kararı almıştır.

Müvekkil yapılan muayene esnasında ön üst dört dişinde kompozit lamine uygulaması olduğunu diğer dişlerinden memnun olduğunu, oyuncu Hande Erçel'in diş modelini çok beğendiğini ve kendisinden aynısını yapabilecekse işlemlere başlamasını istemiştir. Şüpheli Doktor Ç.K. ise müvekkile 'Gülüşlerin mimarı karşınızda' diyerek yapabileceğini söylemiştir" denildi.