Odatv haberi, "Bekaroğlu'nun kızına saldırı..." diye vererek siyasi algı operasyonuna girişti.

"KIZIMA KÖPEKLER SALDIRDI"

Bekaroğlu'nun tweeti şöyle;

"Sınav (TOEFL) için ODTÜ'ye giden kızıma köpekler saldırdı. Şükür, sıyrıklarla atlattı. Aşı yapılacak.

1. Sınavdan 1 saat önce niçin bina açılmamıştı?

2. Niçin köpekler başıboş dolaşıyor?

3. Hayvan Hakları yasası sahipler ve kamu birimlerinin sorumluluklarını da düzenlemelidir."