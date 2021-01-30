SON DAKİKA: Meteorolojiden o illere yoğun kar yağışı uyarısı | 30 Ocak hava nasıl olacak?

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney (İpsala, Enez ve Keşan) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli, zamanla bölgenin güney ve doğusunda fırtına (40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İpsala, Enez ve Keşan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.