SON DAKİKA: İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor! 1985 kışına benzeyecek



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney (İpsala, Enez ve Keşan) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli, zamanla bölgenin güney ve doğusunda fırtına (40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İpsala, Enez ve Keşan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.