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    • 30.01.2021 10:32
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    SON DAKİKA: İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor! 1985 kışına benzeyecek

    Meteorolojiden kar yağışıyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son tahminlere göre, ve çevreleri ile ’nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, , Kahramankazan), ’nun güneydoğusu (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) ile 'nın doğusunun iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Türkiye'ye doğru yola çıkan soğuk hava sistemi İstanbul'u 1985 yılındaki o efsane kış günlerine götürebilir. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte il il 30 Ocak hava durumu.

    takvim.com.tr
    AA
    İstanbul'a kar geliyor!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi için sağanak, iç kesimler için karla karışık yağmur ve kar uyarısında bulundu.

    Genel Müdürlüğün duyurusuna göre, bugün ülke genelinin çok bulutlu, Artvin çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
    Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği öngörülüyor.

    Yağışların, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyıları, Çanakkale, Gaziantep, Kilis ve Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Ankara'nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan), Bolu'nun güneydoğusu (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) ile Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

    Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1-4 derece artacağı, ülkenin doğusunda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        KARA KIŞ GERİ GELİYOR
        Soğuk hava deyince akla hemen 1987'nin o dondurucu kışı gelir. Mart ayında başlayan, soğuklar neredeyse 10 günde İstanbul'u felç etmişti. 1985'in efsane kışı ise 1987 kışı gibi unutulmazlar arasında yer alır. Şubat ayında başlayıp, mart ayına kadar devam eden 1985 kışı İstanbul'u vurup geçmişti.



        KURTLAR BİLE ŞEHRE İNMİŞTİ
        İstanbul'da 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu. Saatlerce süren kar yağışının hayatı felç etmiş, Belgrad Orman'ından geldiği düşünülen kurtlar bile şehre inmişti.

        Benzer bir soğuk hava dalgası İstanbul'a doğru yaklaşmakta. Avrupa ya da Türkiye'ye doğru hareket etme ihtimali olan soğuk hava sistemi, Türkiye'ye gelmesi durumunda tarihin en sert kışlarından birini de beraberinde getirecek. Radardan yapılan tahminlere göre; soğuk hava dalgasının yönünü Türkiye'ye çevirmesi kara kışın kapıya dayanmasına sebep olacak.


        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney (İpsala, Enez ve Keşan) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli, zamanla bölgenin güney ve doğusunda fırtına (40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İpsala, Enez ve Keşan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli, zamanla fırtına (40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

            A.KARAHİSAR °C, 6°C
            Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

            DENİZLİ °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

            İZMİR °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            MANİSA °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            AKDENİZ
            Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise yer yer kar şeklinde görülmesi, Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Antalya'nın doğu ilçeleri (Manavgat, Akseki, İbradı, Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa) ve Mersin il genelinde çok kuvvetli (20-75 kg/m²), Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde ise yoğun kar yağışı (10-25 cm) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ADANA °C, 15°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

            ANTALYA °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            HATAY °C, 13°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

            ISPARTA °C, 6°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara'nın kuzey ilçelerinde (Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Kazan) yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde görülmesi beklenmektedir. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun geney ve batısında güney ve güneybatıdan kuvveti ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 5°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde (Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Kazan) yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi beklenmektedir.

            ESKİŞEHİR °C, 4°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            KONYA °C, 8°C
            Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

            SİVAS °C, 5°C
            Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.

            BOLU °C, 5°C
            Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            DÜZCE °C, 10°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            KASTAMONU °C, 6°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 13°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                AMASYA °C, 12°C
                Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

                RİZE °C, 13°C
                Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

                SAMSUN °C, 16°C
                Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

                TRABZON °C, 12°C
                Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

                DOĞU ANADOLU
                Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                ERZURUM °C, 0°C
                Çok bulutlu ve gece saatlerinde kar yağışlı

                HAKKÂRİ °C, 0°C
                Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

                KARS °C, -2°C
                Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

                VAN °C, 2°C
                Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneyinde yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adıyaman çevrelerinde ise yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 9°C
                Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

                GAZİANTEP °C, 10°C
                Çok bulutlu, zamanla kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 7°C
                Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 11°C
                Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor! 1985 kışına benzeyecek