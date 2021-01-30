Habertürk TV'de yayınlanan Hülya Hökenek'in moderatörlüğünü yaptığı 'Enine Boyuna' programında birçok defa olduğu gibi yayında bulunmayan, söz hakkı olmayan kişiler hakkında ağır ve suçlayıcı ifadelere yer verildi.
Kanalın gedikli yorumcusu Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan'a itibar suikastı gerçekleştirdi. Kaplan, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yayına bağlanmak istediğini ifade etti. 1.5 saat sonra yayına alınan Kaplan, kanalın 'mizansen' içerikli yayınını adeta çökertti.
"FATİH ALTAYLI'YI BEYRUT'TA ÖCALAN İLE RÖPORTAJ YAPMAYA GÖTÜREN KİŞİSİNİZ"
Kaplan, programın sunucusu Hülya Hökenek'in Habertürk'e nasıl girdiğini ve kirli geçmişini anlatarak başladı.
Kaplan, Hökenek için şu can alıcı ifadeleri kullandı:
Şimdi burada bir mizansen var. Genelde Habertürk'te bu oluyor zaten. Bazı isimlere itibar suikastı yapılıyor, ondan sonra yola devam ediliyor. Ben bu mizansenin perdesini indireceğim. Bazı durumlarda insanların adını anmadan önce kendinize bakacaksınız. Hülya Hökenek siz, Öcalan'la Beyrut'ta Fatih Altaylı'yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz.
Sanıyorum Fatih Altaylı ile olan bağlantınız sayesinde şu an Habertürk'tesiniz. Bunun üzerinden de programlarınızda insanları bu geçmişinizi görmeden, bu röportajla gurur duyduğunuz mesajlarınız da var.