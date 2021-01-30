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    • 30.01.2021 17:49
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    Fatil Altaylı'yı elebaşı Öcalan'la buluşturan 'in sicili kirli çıktı! PYD'ye başsağlığı, "PKK devleti" vurgusu...

    kanalında gıyabında itibar suikastı yapılan , canlı yayına bağlanarak kendisini hedef alanları yerin dibine soktu. Kanalın ve müfterilerin FETÖ ve PKK bağlantılarını bir bir ifşa eden Kaplan, programın sunucusu hakkında da bomba açıklamalarda bulundu. Hilal Kaplan, HaberTürk sunucusu Hülya Hökenek için "Siz, Öcalan'la Beyrut'ta 'yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz. Sanıyorum Fatih Altaylı ile olan bağlantınız sayesinde şu an Habertürk'tesiniz. Bunun üzerinden de programlarınızda insanları bu geçmişinizi görmeden, bu röportajla gurur duyduğunuz mesajlarınız da var." ifadelerini kullandı. Hilal Kaplan'ın açıklamaları sonrası Hülya Hökenek'in Öcalan ilişkisi, kariyerini kimler sayesinde elde ettiği ve terör örgütü PKK'ya ilişkin yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi.

    takvim.com.tr
    Hökenek'in sicili kirli çıktı!

    Habertürk TV'de yayınlanan Hülya Hökenek'in moderatörlüğünü yaptığı 'Enine Boyuna' programında birçok defa olduğu gibi yayında bulunmayan, söz hakkı olmayan kişiler hakkında ağır ve suçlayıcı ifadelere yer verildi.



    Kanalın gedikli yorumcusu Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan'a itibar suikastı gerçekleştirdi. Kaplan, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yayına bağlanmak istediğini ifade etti. 1.5 saat sonra yayına alınan Kaplan, kanalın 'mizansen' içerikli yayınını adeta çökertti.

    "FATİH ALTAYLI'YI BEYRUT'TA ÖCALAN İLE RÖPORTAJ YAPMAYA GÖTÜREN KİŞİSİNİZ"
    Kaplan, programın sunucusu Hülya Hökenek'in Habertürk'e nasıl girdiğini ve kirli geçmişini anlatarak başladı.

    Kaplan, Hökenek için şu can alıcı ifadeleri kullandı:

    Şimdi burada bir mizansen var. Genelde Habertürk'te bu oluyor zaten. Bazı isimlere itibar suikastı yapılıyor, ondan sonra yola devam ediliyor. Ben bu mizansenin perdesini indireceğim. Bazı durumlarda insanların adını anmadan önce kendinize bakacaksınız. Hülya Hökenek siz, Öcalan'la Beyrut'ta Fatih Altaylı'yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz.

    Sanıyorum Fatih Altaylı ile olan bağlantınız sayesinde şu an Habertürk'tesiniz. Bunun üzerinden de programlarınızda insanları bu geçmişinizi görmeden, bu röportajla gurur duyduğunuz mesajlarınız da var.



        KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN ALTAYLI DETAYI
        Hülya Hökenek 1978 tarihinde Şırnak Cizre'de dünyaya geldi. Hökenek, Akademi İstanbul'da Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu.

        Hilal Kaplan'ın canlı yayında açıkladığı gibi Hökenek, kariyerine ilk olarak okul yıllarında tanıştığı Fatih Altaylı aracılığı ile Kanal D'de başladı.



        Hülya Hökenek, üniversiteden mezun olduktan sonra Fatih Altaylı'nın yanında Kanal D'de çalışma hayatına başlayarak Teke Tek programında muhabirlik yaptı. Hülya Hökenek Güneydoğu'ya giderek burada röportajlar yaptı. Fatih Altaylı ile beraber 1997 senesinde Beyrut'a giden Hülya Hökenek, Abdullah Öcalan yakalanmadan önce görüştü, daha sonra Erbil'de Mesut Barzani ile de röportaj yaptı.



        'PEŞMERGE SEVİLMEZ Mİ'
        Habertürk program sunucusu Hökenek'in 2014 yılında Mesut Barzani ile çekildiği fotoğrafı ortaya çıktı.

            Bir gazetecinin Barzani ile fotoğrafı anlaşılabilir ama Hökenek'in fotoğrafı "peşmerge sevilmez mi" notuyla paylaşması takipçilerinin tepkisini çekti.



            PYD'Lİ SALİH MÜSLİM'E BAŞSAĞLIĞI
            Habertürk'ün program sunucusu Hülya Hökenek'in PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim'e başsağlığı dilediği mesajları ortaya çıktı.

            Mesut Barzani ile çekildikleri fotoğrafı paylaşan ve "Peşmerge sevilmez mi?" yorumu yapan Hülya Hökenek'in skandal bir paylaşımı ortaya çıktı.

            Terör örgütü PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim'in oğlunun YPG saflarında çatışırken öldürülmesinin ardından başsağlığı dileyen Hökenek, işgal altındaki bölgeye de "güvende olsun" mesajı paylaştı.

            Hökenek, 9 Ekim 2013 tarihinde Kürtçe yazılmış bir tivit attı. Hökenek PKK'ya yakın biri olduğu anlaşılan "idrs_pmk" adlı kullanıcının sözlerini alıntıladı. Paylaşımda, "Salih Müslim'in oğlu bugün savaşta hayatını kaybetti. Allah ona rahmet eylesin, ülke güvende olsun" sözleri yer aldı.

            "KÜRT DEVLETİ" VURGUSU
            Hökenek'in paylaşımları bunlarla da sınırlı değil.

            Hökenek, sosyal medya paylaşımlarında Kürt devleti vurguları da yapmış.



            SOSYAL MEDYAYA BOMBA GİBİ DÜŞEN FOTOĞRAF
            Fatih Altaylı - Hülya Hökenek - elebaşı Abdullah Öcalan üçgeninde tartışmalar sürerken bir fotoğraf sosyal medyaya bomba gibi düştü. Öyle ki Fatih Altaylı ve elebaşı Öcalan'ın net bir şekilde görüldüğü anlaşılan bir karede, üçüncü kişinin Hilal Kaplan'ın "Siz, Öcalan'la Beyrut'ta Fatih Altaylı'yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz." dediği Hülya Hökenek olduğu iddia edildi.

            ÇARESİZ KALIP YAYINDAN ALDILAR
            Kaplan'ın FETÖ, PKK ilişkilerini ifşa etmesi sonrası Habertürk yönetimi ne yapacağını şaşırdı. Kaplan'ın doğruları haykırmasına dayanamayan Habertürk, sansüre başvurdu. Kaplan, konuştuğu esnada yayından alındı.
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