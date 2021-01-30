2008'de İngiltere'deki araştırmaya göre, 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca kaç kez yalan söyler sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2008'de İngiltere'deki araştırmaya göre, 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca kaç kez yalan söyler?

A: 88

B: 880

C: 8.800

D: 88.000

Doğru cevap: D: 88.000