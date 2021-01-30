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    • 30.01.2021 21:42
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    2008'de 'deki araştırmaya göre, 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca kaç kez yalan söyler?

    2008'de 'deki araştırmaya göre, 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca kaç kez yalan söyler sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    2008'de 'deki araştırmaya göre, 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca kaç kez yalan söyler sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2008'de İngiltere'deki araştırmaya göre, 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca kaç kez yalan söyler?

    A: 88

    B: 880

    C: 8.800

    D: 88.000

    Doğru cevap: D: 88.000

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    Haberler Güncel 2008'de İngiltere'deki araştırmaya göre, 60 yaşına kadar yaşayan bir insan hayatı boyunca kaç kez yalan söyler?