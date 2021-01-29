Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.01.2021 07:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2021 07:55
    ABONE OL

    Son dakika: CHP'li 'tan skandal kadrolaşma itirafı! İBB’yi parsellediler vatandaşa ekmek yok

    Son dakika haberi! Liyakat ve işi ehline verme söylemleri üzerinden propaganda yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı 'nun kadrolaşma planı deşifre oldu. İBB’deki kadrolaşma CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ’ın itirafıyla gözler önüne serildi. 70 bin kişi İBB’de işe girmek için sıra beklerken, Nas’ın “100 kişi alınıyorsa CHP’den 35, İYİ Parti’den 15, diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yi ima ediyor) 15” sözleri tepki çekti.

    İBB’yi parsellediler vatandaşa ekmek yok

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık dile getirdiği 'liyakat' ve 'şeffaflık' vurgusunun kocaman bir yalan olduğu bir kez daha ortaya çıktı.


    İMAMOĞLU'NUN KADROLAŞMA PLANI DEŞİFRE OLDU
    Liyakat ve işi ehline verme söylemleri üzerinden propaganda yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kadrolaşma planı deşifre oldu.


    CHP'Lİ NAS İTİRAF ETTİ
    İstanbul'da 70 bine yakın kişi İBB'de işe girebilmek için sıra beklerken, İBB'de istihdam edilen kadroların Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında nasıl bölüştürüldüğü CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serildi.



        18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Nas, Büyükşehir Belediyesi'ne alınan personel kotasının ittifak ortakları arasında paylaştırıldığını, yakasında rozeti olmayana iş verilmediğini anlattı.



        İLÇE BAŞKANLARI DA BİLİYOR
        Sabah'ın haberine göre, Nas, toplantıda yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" ifadelerini kullandı. İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın katıldığı toplantıda konuşulanlar, kapalı kapılar ardında yapılan kadrolaşma planlarını belgeledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Özgür Nas'tan skandal kadrolaşma itirafı! İBB’yi parsellediler vatandaşa ekmek yok