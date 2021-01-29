



İLÇE BAŞKANLARI DA BİLİYOR

Sabah'ın haberine göre, Nas, toplantıda yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" ifadelerini kullandı. İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın katıldığı toplantıda konuşulanlar, kapalı kapılar ardında yapılan kadrolaşma planlarını belgeledi.

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