CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık dile getirdiği 'liyakat' ve 'şeffaflık' vurgusunun kocaman bir yalan olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
İMAMOĞLU'NUN KADROLAŞMA PLANI DEŞİFRE OLDU
Liyakat ve işi ehline verme söylemleri üzerinden propaganda yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kadrolaşma planı deşifre oldu.
CHP'Lİ NAS İTİRAF ETTİ
İstanbul'da 70 bine yakın kişi İBB'de işe girebilmek için sıra beklerken, İBB'de istihdam edilen kadroların Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında nasıl bölüştürüldüğü CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serildi.