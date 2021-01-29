



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Boğaziçi Üniversitesi önünde dini sembollere hakaret edilmesi olayıyla ilgili olarak resen başlatılan soruşturma kapsamında dört şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan 2 şüphelinin tutuklanması, 2 şüpheliye ise konutunu terketmeme adli kontrolü uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunulmuştur.

Ayrıca LGBTİ+ isimli Çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen bir soruşturma daha başlatılmıştır.



Her iki soruşturma da titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."