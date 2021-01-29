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    ile ordusu sil baştan! Kadınların oje ve ruj kullanımına izin verildi

    ’nin yeni Başkanı , eski Başkan ’ın orduya dair kararlarını tersine çeviren kararlara imza attı. da kadın personelle ilgili radikal kararlar aldı. 24 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı.

    Joe Biden ile ABD ordusu sil baştan! Kadınların oje ve ruj kullanımına izin verildi

    'nin yeni Başkanı , eski Başkan 'ın orduya dair kararlarını tersine çeviren kararlara imza attı. da kadın personelle ilgili radikal kararlar aldı.

    24 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı.

    Buna göre, kadınlar; saçlarını at kuyruğu yapabilecek, oje ve ruj sürebilecek, küpe gibi takılar takabilecek. Saç uzunluğu için bir sınırlama olmayacak. Ayrıca kadın personele yeni doğan bebeklerini emzirebilmelerine izin veren düzenleme yapıldı.

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    Haberler Güncel Joe Biden ile ABD ordusu sil baştan! Kadınların oje ve ruj kullanımına izin verildi