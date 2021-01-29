Joe Biden ile ABD ordusu sil baştan! Kadınların oje ve ruj kullanımına izin verildi

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın orduya dair kararlarını tersine çeviren kararlara imza attı. ABD ordusu da kadın personelle ilgili radikal kararlar aldı.

24 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Buna göre, kadınlar; saçlarını at kuyruğu yapabilecek, oje ve ruj sürebilecek, küpe gibi takılar takabilecek. Saç uzunluğu için bir sınırlama olmayacak. Ayrıca kadın personele yeni doğan bebeklerini emzirebilmelerine izin veren düzenleme yapıldı.