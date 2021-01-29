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    kısıtlamaya uymadı: 3 kez kapatılan bir kahve yine basıldı (Koronavirüs haberleri)

    kısıtlamaya uymadı. 3 kez kapatılan bir kahve yine batak oynanırken basıldı. Müşterilerin tepkisi şaşırtmadı. 4. kez basılan kahvehanede kağıt oynayan 18 kişiye 62 bin 442 lira ceza yazıldı.

    Batakhane

    Esenyurt kısıtlamaya uymadı. 3 kez kapatılan bir kahve yine batak oynanırken basıldı. Müşterilerin tepkisi şaşırtmadı. 4. kez basılan kahvehanede kağıt oynayan 18 kişiye 62 bin 442 lira ceza yazıldı.

    AŞIRI İYİYİZ
    ABD aşı uygulamasında aşırı derecede geride kaldı. Sınırlı sayıda aşının bulunduğu Los Angeles'ta yaşayan halk, aşı olabilmek için sağlık merkezleri önünde saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Aşı merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazıları ise sırasını yanlarında getirdikleri sandalyelerinde bekliyor. Sınırlı sayıda tedarik edilen aşılar için randevu almanın oldukça zor olduğu kentte bazı hastalar ise randevularını ihmal ediyor.



    ASTRAZENECA AB'YI KIZDIRDI
    AB, AstraZeneca'dan, 400 milyon aşıyı tedarik etmesini istedi. Ancak firma, Belçika'daki fabrikada yaşanan sorunlardan dolayı bu isteği yerine getiremedi.

        ÖLÜM HABERLERİNİ VERİRKEN ÖLÜYORUZ!
        Tekirdağ         İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ebru Gelgeç, yaşadıkları en büyük sıkıntıyı anlattı: "Sağlık çalışanları olarak bizi en çok hasta yakınlarına ölüm haberini vermek yoruyor. Beden yorgunluğu geçiyor, bu geçmiyor" diyor.

        ŞAŞIRTAN SAHTEKARLIK
        ABD Washington'da Johnny Stine, sahte Coronavirüs aşısı üretip insanların hayatını riske etti. Tanesi 1000 dolardan vatandaşlara ne olduğu bilinmeyen bir sıvı enjekte ettiği ortaya çıktı.

        VİRÜSBÜS
        Adana'da polis ekiplerinin durdurduğu 15 kişilik minibüsten 33 yolcu indi. Sürücü belgesi bulunmadığı belirlenen Suriye uyruklu şoför Ali El Ahmet'e 10 bin 850 TL para cezası kesildi.

            KARANTİNA
            Muğla'da beyaz örtüyü gören vatandaşlar, Corona önlemlerine aldırmadı. Sokaklara taştı. Maskeyi ve mesafeyi hiçe saydı. Kimi müzik eşliğinde göbek attı. Kimi de kartopu oynadı.

            BEYAZ TAHTA
            Ankara             Sincan Süleyman Şah Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Esma Şahiner, uzaktan eğitim için evinin mutfağını laboratuvar gibi kullanmaya başladı. Buzdolabını yazı tahtası, mutfak eşyalarını da deney aracı yaptı.

            MUTANT BELİRTİ
            Mutant virüsün belirtileri açıklandı. Öksürük, yorgunluk ve kas ağrısı şeklinde sıralandı. Cilt kızarıklığı kaşıntı, saç dökülmesi olduğu da ortaya çıktı.
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            Haberler Güncel Esenyurt kısıtlamaya uymadı: 3 kez kapatılan bir kahve yine basıldı (Koronavirüs haberleri)