Esenyurt kısıtlamaya uymadı. 3 kez kapatılan bir kahve yine batak oynanırken basıldı. Müşterilerin tepkisi şaşırtmadı. 4. kez basılan kahvehanede kağıt oynayan 18 kişiye 62 bin 442 lira ceza yazıldı.
AŞIRI İYİYİZ
ABD aşı uygulamasında aşırı derecede geride kaldı. Sınırlı sayıda aşının bulunduğu Los Angeles'ta yaşayan halk, aşı olabilmek için sağlık merkezleri önünde saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Aşı merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazıları ise sırasını yanlarında getirdikleri sandalyelerinde bekliyor. Sınırlı sayıda tedarik edilen aşılar için randevu almanın oldukça zor olduğu kentte bazı hastalar ise randevularını ihmal ediyor.
ASTRAZENECA AB'YI KIZDIRDI
AB, AstraZeneca'dan, 400 milyon aşıyı tedarik etmesini istedi. Ancak firma, Belçika'daki fabrikada yaşanan sorunlardan dolayı bu isteği yerine getiremedi.