AŞIRI İYİYİZ

ABD aşı uygulamasında aşırı derecede geride kaldı. Sınırlı sayıda aşının bulunduğu Los Angeles'ta yaşayan halk, aşı olabilmek için sağlık merkezleri önünde saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Aşı merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazıları ise sırasını yanlarında getirdikleri sandalyelerinde bekliyor. Sınırlı sayıda tedarik edilen aşılar için randevu almanın oldukça zor olduğu kentte bazı hastalar ise randevularını ihmal ediyor.