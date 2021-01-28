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    • 28.01.2021 18:47
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    'da vatandaşlar 'Ben devletim ile görüşüyorum' diyen Sıddık Erikli isimli şahsı Başkan Erdoğan'a şikayet etti

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, depreminin 1'inci yıl dönümü nedeniyle Elazığ'a giderek anahtar teslim törenine katıldı. Törenin ardından bir grup vatandaş, Başkan Erdoğan'ın içinde bulunduğu otobüsün önüne gelerek 'Ben devletim ile görüşüyorum' diyerek tehdit edip tefecilik yapan Sıddık Erikli isimli şahsı şikayet etti.

    O şahsı Başkan Erdoğan'a şikayet ettiler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin 1'inci yıl dönümünde, evleri hasar alan depremzedeler için yapılan 8 Bin konutun anahtar teslimi törenine katıldı.

    TEHDİT EDİP TEFECİLİK YAPIYOR
    Törenin ardından bir grup vatandaş, Başkan Erdoğan'ın içinde bulunduğu otobüsün önüne gelerek 'Ben devletim Külliye ile görüşüyorum' diyerek tehdit edip tefecilik yapan Sıddık Erikli isimli şahsı şikayet etti.

    "MİLLETİN ÖNÜNE TELSİZ KOYUYOR"
    Konuşma sırasında kaydedilen videoda vatandaşların Başkan Erdoğan'a, "Sıddık Erikli Muş'tan gelmiş. 'Devlet benim. Ben Külliye'nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım' diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. 'Ben Külliye ile görüşüyorum' diyor." ifadeleriyle durumu açıkladığı görüldü.

        BAŞKAN DİNLEDİ SOYLU NOT ALDI
        Bu şikayetler üzerine Başkan Erdoğan yanında bulunan danışmanlarından bilgi aldı. Başkan Erdoğan'ın yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da söylenenleri not aldığı görüldü.

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        Haberler Güncel Elazığ'da vatandaşlar 'Ben devletim Külliye ile görüşüyorum' diyen Sıddık Erikli isimli şahsı Başkan Erdoğan'a şikayet etti