"MİLLETİN ÖNÜNE TELSİZ KOYUYOR"

Konuşma sırasında kaydedilen videoda vatandaşların Başkan Erdoğan'a, "Sıddık Erikli Muş'tan gelmiş. 'Devlet benim. Ben Külliye'nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım' diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. 'Ben Külliye ile görüşüyorum' diyor." ifadeleriyle durumu açıkladığı görüldü.